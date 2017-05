Grorud vant komfortabelt med to annullerte mål

Oslo

Grorud kunstgress (Dagsavisen): Grorud kjemper stadig i toppen av andredivisjon avdeling 1, mens Follo sliter i andre enden. Det ble også ganske tydelig da lagene møttes på Grorud lørdag. For selv om Follo hadde mye ball og spill fikk de tidvis en leksjon i presist og godt kontringspill.

- Det er solid og godt, men med så store rom og muligheter kunne dette blitt en målforskjellskamp. Vi kunne fått med oss litt mer, men det viktigste er at vi vinner og vi vinner komfortabelt, forklarer en smilende Rolf Teigen i klubbhuset til Grorud en god stund etter kampslutt.

Diskutabel hands

Og Grorud hadde faktisk hele fem baller i nettet, men den første ble annullert for hands. Det var synderen Mesut Can svært uenig i.

- Jeg får ballen foran meg, den kommer med vinden mot meg igjen så jeg slår den ned med skulderen og får et kjempetreff, men dommeren mener at jeg tar den med hånda. Det er feil, forklarer han til Dagsavisen etter kampen.

Men Grorud skulle få uttelling like etterpå. Fisnik Kastrati fikk to muligheter fra 7-8 meter og på det andre forsøket limte han ballen opp i høyre hjørne.

- Jeg prøver først å legge inn og lykkes ikke, men de bommer litt med klareringen og så finner Preben (Mankowitz) meg og da satt jeg den.

God kontroll og dobling

Med Grorud i ledelsen ble det mer av det samme. Follo trillet ball i et litt for behgaelig tempo i sommervarmen, mens Grorud var giftige på overganger. Like før pause var Faisal Dahir nære på å sende vertene opp med to, men skuddet ble reddet og returen havnet hos Mohammed Mahnin som driblet seg bort. Dermed gikk lagene til pause med 1-0.

Men doblingen lot likevel ikke vente lenge på seg, for kun minuttet etter hvilen fikk Kevin Mankowitz ballen litt utenfor 16-meteren og limte sesongens første nettkjenning nede til venstre for Knut André Søyland Skjærstein.

- Vi skyter ikke mye fra distanse og det er noe vi har snakka om for lagene vi møter blir liggende veldig dypt og vente på stikkeren. Jeg så at keeperen stod litt feilplassert og tok sjansen. Veldig deilig å få sesongens første. Det kommer mer håper jeg, sier en sliten og fornøyd Kevin Mankowitz like etter kampslutt.



Annullert igjen

20 minutter senere skulle Grorud og Mesut Can få sitt andre mål annullert for kvelden da Benjamin Blinderen Gleditsch spilte opp Zirak Ahmed på venstrekanten. Innlegget fant Can som alene foran mål satt ballen opp i nettaket, men igjen ble spissens scoring underkjent. Etter kampen var det forvirring rundt hvem det var som hadde blitt avvinket for offside. De fleste mente at det var Zirak Ahmed, men Mesut Can forteller at han fikk en annen forklaring fra dommeren.

- Dommeren sier at offsiden var på meg, men jeg var helt sikker på at det var Zirak de mente hadde gått i offside. Dommeren gjorde mye rart i dag og det var litt kjedelig at jeg ikke fikk en scoring i dag, men det viktigste var jo at vi vant, sier Can.

Can var frempå og jaget det meste av lange baller og klareringer og med et kvarter igjen havnet han igjen i begivenhetens sentrum da han ble revet ned av Follos bakerste mann.

- Det kommer en lang klarering og jeg kommer meg foran før han tar tak i armen på meg og drar meg ned, sier Can om situasjonen som førte til frispark og gult kort til Follo.



Grorud fikk veldig mye rom å boltre seg på mot slutten av kampen og få minutter etter at Can hadde gått i bakken var det Fitim Kastrati sin tur. Nok en gang måtte Follo ty til ulovlige midler for å stoppe Grorud, men igjen ble det kun frispark og gult kort.



- Det var et par situasjoner hvor vi er alene med keeper om de ikke tar oss, men dommeren har sikkert rett. Jeg vet ikke. Det ble ikke avgjørende uansett, sier Rolf Teigen om de to situasjonene.

To på rad

Det tok likevel ikke mange minuttene før den endelige spikeren satt i kista. Can fant Preben Mankowitz som spilte det som skulle vise seg å bli hans andre assist for kvelden perfekt ut til Zirak Ahmed på venstre . Ahmed avsluttet en perfekt kontring med å lure kula inn lavt i nærmeste. Ahmed var også nære på å bli tomålsscorer få minutter før slutt, men fra noe skråere vinkel klarte Skjærstein å få avverget. Like før hadde Follo hatt sin største sjanse i kampen, men forsøket smalt på innsiden av stolpen og trillet langs med mållinja før Grorud fikk kontroll på den.

Grorud tok med det sin andre seier på rad i serien og klatret opp på andreplass med en kamp mer enn resten av topplagene. Det fikk alle gule og blå til å smile litt ekstra i solskinnet.

- Jeg føler vi gjør det som må til og har god kontroll på dem. De har mye ball og dominerer, men vi er farligere når vi kommer, oppsummerer Kevin Mankowtiz.

Også Groruds første målscorer følte at hjemmelaget hadde grei kontroll mot gjestene i lyseblått.

- Det er en fin kamp. Vi scorer tre, men det kunne vært fler. Det er solid, sier Fisnik Kastrati.



Neste test for Grorud blir borte mot Bærum neste lørdag.



- Bærum er er godt lag med masse unge, gode spillere så det gleder vi oss til, sier Teigen.

Kampfakta

Grorud-Follo 3-0 (1-0)

Grorud kunstgress: 187 tilskuere.

Dommer: Haakon Magan.

Assistentdommere: Yahya Swajet og Haron Siad.

Mål

1-0 Fisnik Kastrati (15), 2-0 Kevin Mankowitz (46), 3-0 Zirak Ahmed (78).

Gule kort

Mohammed Mahnin (76), Grorud.

Runge Gravdal (76), Sivert Strangstad (76), Babatunde Michael Omoijuanfo (81), Follo.

Innbytter:

Henning Bunæs inn for Tega George (57), Zirak Ahmed inn for Fisnik Kastrati (62), Vetle Skåttun inn for Mesut Can (81), Grorud.

Oskar Martinius Hansen inn for Simen Vedvik (46), Håvard haugen Dalseth inn for Shåresh Ahmadi (62), Willian Pozo-Venta inn for Tobias Løken Asbjørnsen (68), Follo.

I morgen spilles:

Brumunddal-Alta

Kjelsås-Skeid

Ham-Kam-Raufoss

Asker-Nybergsund

Finnsnes-Bærum

Mandag spilles KFUM-Vålerenga 2