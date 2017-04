Grorud straffet Kjelsås beinhardt

Oslo

Det var to merkelige omganger i lørdagens iskalde Osloderby på Grorud kunstgress.

Da lagene gikk til pause så det ut som Kjelsås hadde noenlunde kontroll på kampen og kunne godt ledet mer enn 1-0. For i tillegg til scoringen hadde laget et skudd fra Martin Fasting i tverrliggeren som til slutt endte i corner. Og den påfølgende corberen ble etterhvert reddet på streken.

Scoringen kom etter snaut 20 minutter på et vakkert Kjelsås-angrep. Et innlegg fra Glenn Mjelde Håberg lot Magnus Aasarød elegant passere, dermed sto Nicholas Grøndalen Kristiansen ganske klar til å sette inn dagens første scoring.

Og denne ledelsen sto seg til en time var spilt. Da raknet alt for Kjelsås som kom for sent inn i duellene med et mer aggressivt Grorud-lag. Og de gulkledde viste hvorfor de ikke har avgitt poeng på sine tre første kamper og er videre til andre runde i cupen.

Grorud er både smarte og effektive.

63 min.: 1-1 Martin Høyland etter dødball.

66 min.: 2-1 Mesut Can på straffespark

83 min.: 3-1 Faisal Dahir etter dødball.

90 min.: 4-1 Fitim Kastrati på straffespark etter at Mesut Can ble felt.

For Grorud ble annenomgangen en gedigen opptur etter den tafatte førsteomgangen. Og for Kjelsås ble det akkurat motsatt. Nå ligger laget sist på tabellen med null poeng.

KAMPFAKTA

2. divisjon, avdeling 1 lørdag:

Grorud - Kjelsås 4-1 (0-1).

Grorud kunstgress: 163 tilskuere.

Mål: 0-1 Nicholas G. Kristiansen (19), 1-1 Martin Høyland (63), 2-1 Mesut Can (straffe 63), 3-1 Faisal Dahit (83), 4-1 Fitim Kastrati (straffe 90).

Dommer: Harald Røvig Sletner, Rustad.

Gule kort: Martin Fasting, Espen Garnås, Viktor Wikheim, Kjelsås.

Øvrige resultater i avdelingen lørdag:

KFUM Oslo - Alta 2-4, Brumunddal - Raufoss 0-3, Finnsnes - Hamkam 0-1

Spilles søndag: Asker - Skeid, Nybergsund Trysil - Bærum