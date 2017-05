Grorud sløste og slapp Raufoss forbi

Oslo

GRORUD KUNSTGRESS (Dagsavisen): - Vi spiller en veldig god fotballkamp. Her kommer det et lag med 15 millioner i budsjett og vi feier dem egentlig av banen. Men vi scorer ikke og det er det fotball handler om, sier Groruds trener Rolf Teigen til Dagsavisen etter kampslutt søndag kveld.

Det skulle bli en jevn og tøff kamp mellom to forskjellige stilarter. Grorud med hurtighet og teknikk mot et fysisk robust Raufoss med en del fler centimeter på strømpelesten.

Og Raufoss fikk den første store muligheten etter 13 minutters spill. Et frispark fra Emile Noe Dadjo ble slått ute fra høyresiden og gikk hele veien over feltet -sneiet stolpen og utenfor. Etter dette tok Grorud stadig mer over og etter 23 minutter var Preben Mankowitz frempå med et skudd fra rundt 16 meter, men forsøket traff innsiden av stolpen og ut i feltet igjen. Sekunder senere fikk han nok en mulighet fra omtrent samme posisjon, men da gikk skuddet via en Raufoss-spiller og ut til hjørnespark. Hjørnesparket endte til slutt opp i et frispark som Grorud ikke klarte å utnytte. Grorud slo konsekvent korte, lave hjørnespark for å unngå å møte store Raufoss-spillere i hodedueller og etter 23 minutter var de nære på å lykkes. Ballen ble til slutt slått halvlavt mot Faysal Ahmad på bakerste, men han var akkurat ikke lang nok til å rekke frem.

- Vi og Raufoss spiller på hver vår måte og vi må spille på det vi er best på. Vi skaper nok sjanser i dag, men vi klarer ikke å score, forklarer Teigen.

Forbanna

Groruds back Faysal Mohamed Ahmed var tidvis svært misfornøyd med måten Raufoss fikk lov til å holde på av dommer Henrik Andreas Grenå Pettersen. Det ble i løpet av kampen delt ut 7 gule kort (2 til Grorud og 5 til Raufoss) og en haug med frispark. Ahmed synes likevel dommeren tillot i overkant mye.

- Jeg snakket med linjedommeren etter førsteomgang og også med dommeren under kampen. De (Raufoss) kommer med etterslengere hele tiden. Lenge etter at vi har spilt fra oss ballen. Det gjør meg sinna, forklarer han.

Men i starten av den andre omgangen skulle Faysal Ahmed få vise at han kunne mer enn å snakke med dommere. Han parkerte et par Raufoss-spillere på vei inn i 16-meteren ute til venstre og kom seg etter hvert ned til dødlinja. Innlegget var godt og var svært nære å finne Preben Mankowtiz på bakerste stolpe.

Uheldig

Etter 59 minutter skulle Faysal Ahmed igjen spille en sentral rolle, men denne i gang i motsatt ende av banen. I en løpsduell ute til venstre med Raufoss' Anton Karl Peter Henningsson sa det plutselig stopp for Grorud-backen som ble liggende mens Henningsson fikk fritt leide frem til Kamil Olsztynski i vertenes mål. Alene var Henningsson sikker og sendte gjestene i føringen, mens Faysal Ahmad ble liggende igjen ute ved sidelinjen en god stund før han ble hjulpet av banen.

- Det smalt plutselig i hamstringen. Jeg røyk den en gang og da var jeg ute i 9 månender, men jeg håper dette bare er en strekk, men det smalt godt.

- Det var kjempeirriterende for han var jo en av de treigeste og jeg hadde hatt kontroll på det. I stedet for så får de scoring. Det er kjempesurt for avgjør egentlig kampen, sier en skuffet og uheldig Ahmad til Dagsavisen etter kampen.

Straffespark

Inn kom Glenn André Harviken, men uflaksen forsvant ikke av den grunn. For åtte minutter etter innhoppet ble ballen sparket opp i hånda hans og da Harviken befant seg inne i 16-meteren hadde ikke dommer Pettersen noe annet valg enn å blåse straffe. Straffen tok Armin Aganovic seg sikkert av.

Seks minutter før dette hadde Grorud skapt sin andre gode målsjanse etter et kort hjørnespark. Ballen hadde til slutt endt opp hos Kevin Mankowitz som ikke klarte å få ordentlig kontroll på kula.

- Det glipper i noen situasjoner og vi setter ikke sjansene våre. Derfor taper vi denne kampen. Men hva skaper de? Ingenting, konstaterer Teigen.

Ville ikke inn

Og sjansesløseriet fortsatte for Grorud i en kamp som tidvis ble veldig oppstykket. Også fordel av ball ble droppet ved en viktig annledning. Innbytter Mesut Can skulle til å fyre av fra 17 meter, men dommer Pettersen valgte i stedet for å blåse frispark. Riktignok var frisparket i god posisjon så Can fikk testet skuddfoten, men med oppstilt mur gikk forsøket over mål.

Det hele toppet seg etter 71 minutter da Fitim Kastrati fikk stå uforstyrra inne i feltet å fyre, men når Ole Kristian Gjefle Lauvli lå helt nede i hjørnet og reddet også den virket det som om Grorud forstod at dette er "den dagen". Men med ti minutter igjen tentes det på nytt et håp da Raufoss' Papa Moussa Dioum Sow gikk meningsløst hardt inn i en takling midt på banen når Raufoss lå dypt og hadde grei kontroll. Belønningen ble kveldens andre gule og dermed en tidlig dusj på Sow. Grorud flyttet opp sin største mann, Morten-Andre Slorby, i håp om å matche Raufoss sitt midtstopperpar også i lufta, men Grorud maktet aldri å skape det helt store i sluttminuttene og dermed gikk groruddølene på sitt andre strake tap uten nettkjenning.

- De har et resultat og slutten av kampen blir farget av det, men vi kan ikke gjøre mer enn å skape sjanser. Det gjør vi i dag og så må vi øve for å bli bedre. Vi må score på de sjansene vi skaper i dag, sier Rolf Teigen.

Så du er fornøyd med måten laget fremstår på?

- De sitter og jubler i garderoben der inne og vi sitter skuffa i vår selv om vi har gjort en god kamp. Fotball handler om å vinne, så jeg er ikke fornøyd.

Faysal Ahmad syntes synd på treneren som han mener hadde gjort en god jobb i forkant av kampen.

- Jeg synes synd på treneren, trenerteamet og alle andre rundt klubben i kveld. Alle har gjort jobben sin og vi gjør alt riktig, men setter ikke sjansene våre. Det er synd når vi er så gode og ikke vinner, sier han

Skeid neste

Neste kamp for Grorud blir borte mot Skeid førstkommende lørdag. Det er et lag Grorud har slått 3 av de 4 siste gangene og Faysal Ahmad har god tro på at Grorud kan få nok en seier når de to Oslo-klubbene møtes.

- Vi har pleid å ha god kontroll på dem. Jeg tror vi tar dem igjen.

Teigen ønsker ikke å snakke for mye om tidligere bragder og bedyrer kun én ting.

- Historie er historie.

KAMPFAKTA

Grorud-Raufoss 0-2 (0-0)

Grorud match kunstgress: 203 tilskuere.

Dommer: Henrik Andreas Grenå Pettersen.

Assistentdommere: Jørgen Haga og Simen Kristiansen.

Mål: 0-1 Anton Karl Peter Henningsson (59), 0-2 Armin Aganovic (68).

Gule kort:

Faisal Dahir (47), Preben Mankowitz (82), Grorud.

Papa Moussa Dioum Sow (24), Kristian Lønstad Onsrud (51), Fredrik Greve Monsen (75), Papa Moussa Dioum Sow utvist (80), Nikolai Fosso Fremstad, Raufoss.

Innbytter

Mesut Can inn for Zirak Ahmed (53), Fisnik Kastrati inn for Tega George (59), Glenn André Evensen Harviken inn for Faysal Mohamed Ahmed (60), Grorud.

Ole Thomas Skogli inn for Emile Noe Dadjo (90), Raufoss.

Øvrirge resultater 2. divisjon avdeling 1:

Asker-Bærum 2-2

Brumunddal-Follo 1-3

Kjelsås-Ham-Kam 0-0

KFUM-Nybergsund/Trysil 1-2

Finnsnes-Skeid 0-0

Vålerenga 2-Alta 0-3