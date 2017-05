Grorud er laget som lister seg mot toppen

Oslo

Det virker det som Grorud-trener Rolf Teigen tar rimelig med ro. Han vil ikke konkludere med at Grorud er noe topplag ennå. Til det trenger han noen flere bortekamper.

Og den vanskeligste av dem kommer antagelig i dag. Hamkam er tabelleder, utpekt som opprykksfavoritt og har ikke tapt en seriekamp siden i fjor sommer.



Sterke 2. omganger

Altså en passe utfordring for Grorud, som har scoret elleve mål på sine tre siste kamper (serie og cup) og har særlig nedkjempet motstanden i den siste halvtimen av kampene.

– Ja, jeg har ikke noe godt svar på hvorfor vi har scoret så sent. Det viktigste for meg er at vi scorer, sier Rolf Teigen til Dagsavisen,.

Både i seriekampen mot Kjelsås kom de fire målene (4-1 seier) i løpet av de siste 27 minuttene, i cupkampen mot Follo (4-1 seier) kom alle i løpet av de siste 22 minuttene. Og legger vi til at 3-2 seieren over KFUM ble avgjort på overtid, aner vi et mønster.

– Vi står kampene godt. Men vi prøver å være mer aggressive fra start, sier Teigen.

Hamkam, Skeid og Grorud står alle med tre seire så langt og topper 2. divisjon, avdeling 1. Men i dag må enten HamKam eller Grorud avgi poeng. Så langt er Grorud det laget som har scoret mest i denne 2. divisjonsavdelingen.



Samme spillergruppe

– Vi vet hva vi går til og er godt forberedt. Fordelen med å ha beholdt nesten hele stallen er at vi har fått litt kontinuitet inn i treningsarbeidet. Vi gjør ingenting annerledes enn i fjor, men har fått inn to gode spillere fra Lørenskog, sier Teigen.

Og keeper Kamil Olsztynski og stopper Glenn Andre Harviken har styrket laget.

– Også har Martin Høyland begynt å score flere mål i kamper enn han gjør på trening, sier Teigen.

HamKam har ambisjobner om å bygge seg opp til det topplaget det en gang var, men har ikke vært overlegne i kampene til nå. Men de har vært dyktige og heldige og vippet kampene sin vei. Mot Asker borte i åpningsrunden ved å ligge under 0-1 til pause for å snu det hele til 5-1 seier.

Og de røk ut av cupen på straffespark mot Nybergsund da de stilte litt for ungt lag. Petter Vaagan Moen er årets viktigste tilvekst, som har gjort laget ikke minst farlige på dødballer.

- Hva er Groruds kjennetegn?

- Det kan være mange. Men vi liker stor fart når vi kommer. Og vi bryr oss mer om vårt eget spill enn motstanderens, men vi er alltid godt forberedt, sier Rolf Teigen.

Han representerer kontinuiteten i Grorud. Dalen har produsert toppspillere på samlebånd. Mange av dem har gått til Skeid og kommet tilbake. Det er lett å skifte klubb i Oslo.

- Akkurat de utfordringene kunne det vært skrevet en bok om, sier Teigen til Dagsavisen.

Det vil vi komme tilbake til. Men dagens fotball er her og nå.

4. serierunde spilles slik:

Lørdag 16.00: Hamkam - Grorud, Kjelsås - KFUM Oslo (Grefsen stadion), Follo - Asker.

Søndag 14.00: Skeid - Brumunddal (Nordre Åsen), 15.00: Alta - Nybergsund Trysil, 16.00: Raufoss - Finnsnes.

Mandag 19.00: Bærum - Vålerenga 2.

Tabellen: