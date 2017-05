Grønne boliger er i vinden

Oslo

Hovedillustrasjonen på disse sidene viser hvordan Nordre gate 20-22 på Grünerløkka i Oslo vil bli etter ferdigstillelsen.

Taket blir grønt med planter og trær som skal bidra til hygge, men også til overvannsfordrøyning.

På taket blir det også dyrkekasser hvor beboerne kan se sine egne grønnsaker gro fram.

Geobrønner, som normalt er 250 til 300 meter dype, skal bidra med jordvarme i de 40 leilighetene.

Varmepumper er også del av oppvarmingssystemet.

Alle leiligheter vil bli bygd slik at de tilfredsstiller kravene til energiklasse A.

Selve bærekonstruksjonen blir i massivtre. Ifølge utbyggeren har massivtre om lag 50 prosent lavere klimabelastning enn tradisjonelle materialer som stål og betong.

Les også: Kjøkkenhage på taket

– Grønt konsept

– Vi ønsker å skape et helhetlig grønt konsept, både for materialbruk og energiforsyning, for å etterforske interessen for grønne bokonsepter, sier Isak Oksvold.

Han er direktør miljø- og samfunnsansvar i Aspelin Ramm Eiendom AS, som står bak byggeplanene i Nordre gate.

– Våre undersøkelser antyder at grønne boliger er etterspurt, men det er ikke noe vi tidligere har testet ut så grundig som vi gjør nå. Nå er vi naturligvis spent på responsen, fortsetter Oksvold.

Erfaringer Enova har gjort seg, kan indikere at det ikke vil bli vanskelig å finne kjøpere til de 40 nye leilighetene.

– Gjennom ordningen Enovatilskuddet støtter vi 15 ulike energitiltak i hjemmet, og vi opplever en sterkt økende pågang, opplyser kommunikasjonsrådgiver Daniel Milford Flathagen.

– I fjor ga vi dobbelt så mye i støtte til energitiltak i boliger som året før. I alt utbetalte vi 119 millioner kroner til nesten 6.500 tiltak. Veksten ser ut til å fortsette også i år. I første kvartal utbetalte vi støtte til 2.250 tiltak. Det er 640 flere tiltak enn til samme tid i fjor, fortsetter han.

– Hva er det folk helt konkret ønsker penger til?

– De klart mest populære energitiltakene i hjemmet, som får støtte fra Enova, er varmepumper, luft til vann og væske til vann, med rundt 1.300 hver seg i fjor. Balansert ventilasjon og varmestyring følger på de neste plassene, svarer Flathagen.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

Nye krav og mål

1. januar trådte nye energikrav til nye boliger i kraft. Kravene omfatter blant annet mer energieffektive vinduer, mer og bedre isolering og mer effektive tekniske systemer.

Samtidig har Stortinget fastsatt et mål om å redusere energibruken i eksisterende bygg med 10 TWh innen 2030. Dette skal bidra til lavere utslipp av klimagasser og også redusere belastningen på strømnettet. Potensialet for lavere energibruk er til stede i stort monn. Om lag 700.000 nordmenn bor i småhus bygd før 1990, som ikke er i nærheten av å tilfredsstille dagens krav til isolering, ventilasjon og oppvarming.

– Hvordan kunne bygget i Nordre gate i stedet blitt, hvis dere hadde tenkt mer tradisjonelt?

– Et bygg uten spesielle hensyn til energi havner normalt i energiklasse C eller muligens en svak B, svarer Oksvold.

– Geobrønnene bidrar til at vi når energiklasse A, sammen med tiltak på bygningskroppen, slik at den tilfredsstiller lavenergistandarden. Det innebærer at bygget er bedre isolert enn gjeldende Teknisk forskrift.

Les også: Luksusbøndene innenfor ring 2

Utslippene går ned

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det har en hensikt å tenke og handle klima- og miljøvennlig i hjemmene, også i den store sammenhengen. Utslippene av klimagasser fra husholdningene har nemlig gått jevnt og trutt nedover de seneste årene. Mens de i 2010 var på 5.941.000 tonn CO2-ekvivalenter, var de på 5.385.000 tonn i 2015. Det tilsvarer en nedgang på 9,4 prosent.

Utfasingen av oljefyrer er en viktig årsak til denne nedgangen.

Utslippene av klimagasser fra bygge- og anleggsvirksomhet har imidlertid økt betydelig. Det kan forklares med mer byggeaktivitet, men indikerer nok også at flere utbyggere enn Aspelin Ramm Eiendom bør begynne å tenke i nye baner.

Senterpartiet framla nylig et forslag på Stortinget, om blant annet et prøveprosjekt med støtte til håndverkere som tilbyr energieffektiviseringstiltak. Partiet ønsker seg også en belønningsordning for energieffektivisering i kommunale og fylkeskommunale bygg.

Les også: Lan-bruk i Oslo