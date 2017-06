Oslo

– Det er godt å kunne gi noe tilbake, sier Jarle Olsen til Dagsavisen.

Sammen med kompis Alf Morten Årvik (50) er han i full gang med å fullføre ett av de 17 rommene i mottakssenteret.

Totalt skal 1.800 kvadratmeter pusses opp.

– Jeg er oppvokst i området, og har gått ut og inn her i 30 år. Jeg har benyttet meg av alle de tilbudene som finnes her, sier Jarle Olsen (48), som nå har vært rusfri i to og et halvt år.

– Her har vi noe å gå til, og vi møter et fellesskap, sier Alf Morten Årvik.

– Jeg er uføretrygda, og har ikke så mye å gjøre. Det å være med her noen timer om dagen er en form for terapi, sier Olsen.

Prindsen mottakssenter har et lavterskel overnattingstilbud, og har også Oslos eneste sprøyterom.

Tidligere var bygget administrasjonsbygg for Gassverket, som lå på andre siden av Storgata.

– Vi har plass til 20 personer. Vi har 17 rom, og tre hvilestoler, for dem som trenger noen times hvile. Vi har ikke fullt hver natt, noe som er bra siden dette er et akuttmottak. Da er det greit å ha et par disponible rom i tilfelle, sier institusjonsleder Mari Kjølberg til Dagsavisen.

Fikk ideen

Heidi Hansen er tidligere rusmisbruker, men har nå vært nykter i neste 10 år. Hun fikk ideen om å pusse opp på dugnad.

– For ett år siden begynte jeg å jobbe her et par dager i uka, og jeg så fort hvor slitte rommene var. Det bar preg av forfall, og var lite hyggelig å oppholde seg i, sier Heidi Hansen til Dagsavisen.

Til daglig er hun ansatt i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO).

– Jeg hadde lyst til å gi noe tilbake, og vi snakket om det var mulig å få til. Så da jeg fikk aksept for ideene her, kastet jeg meg rundt og begynte å sende E-poster til potensielle sponsorer, sier hun med et smil.

– Vi fikk positiv respons fra Jernia i Torggata. De var her og så på hva vi trengte, og har bidratt til å velge farger, og de har bidratt til at vi også har fått malerutstyr fra Jordan og 300 liter maling fra Gjøco.

Fargepsykologi

– Jeg tror på fargepsykologi, og tror at farger gir energi. Så fargene på rommene er valgt ut på det grunnlaget. Vi har også fått vår egen farge, «Prindsengrønt», sier hun.

– Nå er vel ikke akkurat fargene i rommet det rusmisbrukere tenker mest på nå de er hos oss. Men dette er en måte å tenke annerledes på, sier hun.

Selv har hun aldri benyttet seg av overnattingstilbudet på Prindsen. Det startet opp etter at hun ble rusfri.

– Men jeg har mye erfaring fra hospitser, og vet hvor utrivelige de kan være. Her prøver vi å skape noe ekstra for brukerne. Alt må ikke være kommunegrått, sier hun.

Da Heidi Hansen startet på prosjektet, trodde hun at det var nok med noen liter maling.

– Det var så veldig mye mer som måtte gjøres før vi kunne male, som vasking og sparkling

– Dette er bare starten. Jeg har også en drøm om å kunne bytte ut sengene her på sikt, sier Heidi Hansen.

Målet er å bli ferdig til høsten.

– Dette er et veldig utradisjonelt prosjekt. Skulle jeg gjort det på den vanlige måten, måtte jeg ha bestilt et malerfirma til å gjøre jobben, sier Mari Kjølberg.

– Burde ikke dette vært en kommunal oppgave?

– Nei. Vi hadde ikke greid å skape det samme fellesskapet og gleden ved å kunne gjøre noe. Det som var viktig for meg var å få folk til å ønske å gi noe tilbake. Det er viktig å være takknemlig for noe du har vært med på å skape selv, sier Heidi Hansen.

