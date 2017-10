Oslo

Vålerenga spiller i eliteserien 2018. Det kan vi nå slå fast med ganske stor sikkerhet. Etter en rekke ustabile prestasjoner og middels til dårlige resultater lå Vålerenga godt innblanda i nedrykkskampen med én kamp mindre spilt, før forrige helg. Med en overbevisende seier i hengekampen mot medaljejagende Haugesund og kalasseieren mot nedrykksrival Aale­­­­­­sund et par dager senere synes plassen i Eliteserien 2018 å være sikret.

Et nedrykk er fortsatt teoretisk mulig, men mye skal gå galt for at Oslos Stolthet spiller OBOS-liga neste år. Matematisk er for så vidt muligheten for sølv også til stede, men før det skjer regner det nok bøfler på Romerike. Vålerenga ender sannsynligvis et sted trygt plassert midt på tabellen - som vanlig. Noen vil kanskje derfor mene at Vålerenga har lite å spille for utover høsten. Jeg er uenig. Det er nå det begynner.

Tradisjon tro skal det også i år deles ut 16 tabellposisjoner i Eliteserien. Om Vålerenga kommer på 6. eller 10. plass spiller for så vidt ikke så stor rolle i seg selv, men for hver tabellplassering deles det ut pengepremier til klubbene. Tall Aftenposten har hentet inn viser at Norsk Toppfotball i 2017 deler ut til sammen 175 millioner kroner som fordeles mellom klubbene i Eliteserien. 50 prosent er flatt (5.468.750 kroner til hver klubb), mens 50 prosent fordeles ut i fra sluttplassering, høyere plassering gir større pengepremie. For publikum er dette kanskje bare tall, og tall scorer sjelden mål alene, men la oss se på hva dette kan bety i praksis.

Si at Vålerenga havner et sted mellom 6. og 10. plass. Mellom disse plassene skiller det 875.000 kroner i premiepenger, en god årslønn for en toppspiller i Eliteserien. I over et år har vi vært på jakt etter en ny midtstopper fra øverste hylle, men avtalene har stranda fordi de har blitt for dyre. 875.000 kroner ekstra i kassa kan fort være det som gjør det mulig å lande en slik avtale. Vålerenga har i år budsjettert med en 6. plass, og for hver plass man havner under dette går klubben glipp av midler som kan brukes til satsing neste år.

Sportslig sett er det er for tidlig å begynne å konkludere noe om Ronny Deilas første sesong i Vålerenga med en sjettedel igjen av sesongen. Men med nedrykksstriden lagt bak oss kan vi begynne å se fremover. Det ser ut som om Ronny Deila endelig har nådd igjennom med budskapet sitt og har fått Vålerenga inn i sitt spor. Vi har sett spillet sette seg mer og mer i det siste, også i perioden med dårlige resultater, men det har virkelig løsna i de to siste kampene.

Ja, det er tidlig å friskmelde Enga helt etter to gode kamper, men måten laget har spilt i disse to kampene har vært bedre enn alt annet vi har sett tidligere i sesongen. Her er det bare å bygge videre, få flere gode opplevelser, og spillerroller og relasjoner til å sette seg. En god høstsesong er ofte inngangen til en god vårsesong. De siste fem kampene kan brukes til å bygge selvtillit og skape momentum inn i vinteren og våren. Grunnlaget for en god sesong neste år legges nå, og vi kan begynne med å gjøre Intility Arena til et fort.

Vålerenga har starta tilvær­elsen på østkanten bra. I Eliteserien har vi tre seire, ett tap og 11-3 målforskjell på fire kamper. Det gir en seiersprosent på 75% og en scoringsandel på hele 79%. Det er kanskje tidlig å omtale Intility Arena som et fort, men om denne statistikken opprettholdes kommer fort-metaforen til å bli stadig hyppigere brukt i sesongene som kommer. Under Ronny Deila tapte ikke Strømsgodset en eneste kamp på hjemmebane i serien på tre år fra 2011. Det måtte et trenerbytte og et ikke ukjent lag fra Oslo øst til for å sette en stopper for «streaken» på 46 kamper.

Jeg vet ikke med deg, men den vante kriblinga etter å komme igang på slutten av en lang vinterdvale kommer til å mangedobles før neste sesong etter å ha flytta inn på Intility Arena, verdens beste sted å oppleve fotball. Vålerenga har to kamper igjen på Intility. Jeg skal nyte hvert spark på ballen og jeg håper laget kan hjelpe meg med å fylle opp vinterlageret med gode opplevelser og bygge opp forventningene før Eliteserien 2018 sparkes igang.

