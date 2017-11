Oslo

Da Dagsavisen var på befaring i forrige uke, vasset vi i gjørme og vann. Men om få uker skal de første skitakene tas på hjemmelagd snø.

Hadde Oslo fått OL, kunne skiskytingsøvelsene blitt lagt til Lillomarka.

– Det er et noe nedskalert anlegg i forhold til OL-planene, blant annet så bygger vi ikke tribuner – men det blir tre kilometer asfalterte rulleskiløyper som skal brukes som skiløyper om vinteren, sier direktør i Kultur- og idrettsbygg (KID) Eli Grimsby.

– Og de lyssatte sløyfene vi opparbeider nå, kan lett kombineres med det øvrige løypenettet i Lillomarka, sier hun.

Lillomarka Arena. (Illustrasjon fra Kultur- og idrettsbygg ment for å gi et inntrykk).

Asfalt og snø

– Vi starter denne uka med å asfaltere deler av løypetrassen. Så fort det blir litt kaldere i været, setter vi i gang snøanlegget, som ligger nedgravd langs hele traseen, sier prosjektleder for Lillomarka Arena i KID, Anne-Lene Bakken Ulseth til Dagsavisen.

– Så fort temperaturen er lav nok, kan vi produsere snø. Så her oppe blir vinteren forhåpentligvis lang, sier hun med et smil.

Når alt er ferdig blir det et helårsanlegg for både mennesker og dyr.

– Her nede vil vi bygge en agilitybane for hunder, som skal brukes blant annet av Stovner hundeklubb. Her skal det legges gress, og det vil bli et klubbhus som skal huse utstyr og være varmestue. Her vil også Lillomarka Orienteringsklubb, Oslo Skiskytterlag og Lillomarka skiklubb få sin base. Dette vil bli et anlegg, først og fremst for barn og unge, men også for dem som har en funksjonshemning, sier Grimsby, og peker rundt seg.

Topp moderne

Prosjektet vil omgjøre et utdatert nærmiljøanlegg med et midlertidig preg til et topp moderne anlegg som gir bedre vilkår for lokal breddeidrett, lek og aktivitet – året rundt.

På vinteren vil det være en kombinert ski- og skiskytterarena for trening og mindre konkurranser på klubb- og kretsnivå. I tillegg skal arenaen legge til rette for orientering, hundesport og rulleski i sommerhalvåret. Anlegget skal være åpent for alle.

– Mens rulleskianlegget i Holmenkollen først og fremst er rettet mot godt trente utøvere og eliten, så vil dette bli et anlegg tilpasset barn og ungdom, og utøvere på flere nivåer, sier Grimsby.

Et 20-talls håndverkere er i full sving for å få anlegget ferdig til riktig tid og ikke minst innenfor budsjett.

Ved inngangen er skibruen i ferd med å reise seg, og anleggsmaskiner er godt i gang med å legge siste grabb på verket før asfaltering.

Først neste vinter vil skiskytteranlegget med 20 blinker og strafferunde stå klart.

– Denne vinteren får vi greie oss med de standplassene som er her fra før, sier Grimsby.

– Vi bygger så skånsomt som mulig for miljøet, selv om det ser ut som det er veldig store inngrep her nå, sier Eli Grimsby.

Sjefen for mange av Oslos nye kultur- og idrettsbygg.

