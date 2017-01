Gjør som storebror Stortinget

Oslo

I Stortinget er det to fine talerstoler, midt ute på gulvet. De brukes under Stortingets spørretime, hvor en som skal stille et spørsmål til en statsråd inntar en, og statsråden som skal svare, inntar den andre.

Men i Rådhuset er det ikke sånn. Bystyresalen er bare utstyrt med en talerstol. Riktignok er den fin og utskjært i tre, men når det er spørretime, foregår det omtrent som følger:

Spørgeren (hvilket, sånn jeg forstår det, faktisk er et ord), går opp på talerstolen og stiller et spørsmål. Så går vedkommende ned, og mens svareren (neppe et ord) svarer, står spørgeren halvveis lent mot noen benkerader inne ved veggen.

Men sånn skal det ikke lenger være. Nå har Marianne Borgen fått med seg Forretningsutvalget på en aldri så liten re-møblering i bystyresalen.

– Det blir bedre for publikum. Bedre for bystyrets medlemmer. Og bedre for de som ser på nett-TV, sier ordfører Marianne Borgen.

Hun har tatt et aldri så lite avbrekk i en ellers travel mandag, for å vise de nye talerstolene til Dagsavisens utsendte. Og hun forteller at de faktisk har mottatt klager. Fra misfornøyde kikkere på bystyrets web-tv-kanal.

– Det har vært snodig, spørgeren ser ofte til siden, sier ordfører Borgen.

Men sånn skal det altså ikke være lenger. Borgen demonstrerer at de som skal stille spørsmål nå kan gå ut på gulvet, rett foran området hvor byrådene pleier å sitte. Og så kan de to debattere ferdig, før begge går og setter seg, i stedet for den stadige vandringen opp og ned til talerstolen som spørretimene i dag blir preget av.

– Spørretimen er viktig, det er opposisjonens mulighet til å få sagt sitt, sier Borgen.

– Dette er å tilrettelegge bedre for dialogen, legger hun til.

På den annen side, særlig fancy er det ikke. Der resten av møblementet i bystyresalen er forseggjorte trearbeider, er de nye talerstolene mer av typen «konsulent». De har den fordelen at de er lette å ta til side når spørretimen er ferdig og det vanlige bystyremøtet begynner.

– Vi får vurdere om man skal lage noen som står i stil med resten, sier Borgen. Men hun mener det er greit å teste litt før man tar veldig store nye investeringer.

Dette er for å gjøre det enklere og bedre. Det har jo fungert veldig bra på Stortinget, sier hun.

– Er dette et prøveprosjekt?

– Livet er et prøveprosjekt!

Første mulighet til å se om debatt midt ute på gulvet fungerer like bra i Rådhuset som på Stortinget blir førstkommende onsdag, da det er bystyremøte fra klokka tre. Da skal det blant annet diskuteres prinsipplan for havnepromenaden, hva som skal skje med Tullinkvartalet, og ikke minst spørsmålet om Oslo kommune bør få kjønnsnøytrale toaletter.