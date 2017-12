Gir 15 millioner til tennis

Oslo

– Dette blir sannsynligvis verdens fineste tennisanlegg, sier en takknemlig og overstrømmende styreleder i Holmenkollen Tennisklubb, Bjørne Byhring.

Dagsavisen har hengt med i drosja til idrettsbyråd Rina Mariann Hansen, da hun dro vestover denne uka. Med seg i veska hadde hun 15 millioner kroner (ikke fysisk, altså), skreddersydd for å gjøre om området kalt Bautatomta ved Midtstuen skole til en tennishall.

– Vi hadde ganske mye penger selv, men det hadde blitt et veldig enkelt stålanlegg uten støtten fra kommunen, sier Byhring.

Bautatomta

Det som i skrivende stund er en forblåst og nedsnødd parkeringsplass og et lite skogholt ved inngangen til marka (rett nedenfor der man kommer i mål etter å ha akt ned Korketrekkern), skal om noen år bli til seks innendørs og seks utendørs tennisbaner.

– Dette er en gave til Norge, til Oslo og til Vestre Aker bydel, sier Byhring entusiastisk.

Totalkosten på anlegget skal bli mellom 130 og 140 millioner kroner. Tennisklubben har råd fordi de selger sitt gamle anlegg i Bjørneveien.

Toppfinansiering

– Dette gjør vi for å øke anleggskapasiteten der det trengs, sier idrettsbyråd Rina Mariann Hansen.

Hun forteller at ordningen er ment for å gi en slags toppfinansiering, til anlegg som allerede er finansiert, men trenger noe ekstra penger for å komme i mål.

– Anlegget blir liggende rett ved Midtstuen skole, hvor det er mange barn som vil spille tennis, sier hun.

Padeltennis

Men det er ikke bare på Holmenkollen det skal klaskes tennis med kommunale penger framover. Byråden gir i samme omgang 750.000 kroner til Heming Tennis, som holder til på Slemdal, noen gode lobbeballer nærmere byen.

Heming skal blant annet bygge såkalte padeltennisbaner for pengene.

(Bare for å gjøre deg mer kunnskapsrik kan vi her legge til at padeltennis er en rar liten mellomting mellom tennis og squash, som spilles på ganske små baner med høye glassvegger som fungerer som vant.)

Flerbrukshall på Linderud

Men aller høyest kan det kanskje jubles i Groruddalen. Linderud IL får 15 millioner kroner til bygging av ny flerbrukshall, en hall som også har fått 3,5 millioner kroner tidligere.

– Dette vil styrke anleggssituasjonen på Linderud og i Groruddalen, sier byråd Hansen.

I tillegg til tennis i vest og flerbrukshall i vest får også Oslo sør en liten bunke penger:

IF Nordstrand aktivitetspark får nemlig litt over en million kroner til et parkour-anlegg.