Gi unga dop før ECAD tar dem!

I en velutstyrt konferansesal i Litauens nest største by sitter over 50 kommunale byråkrater. Blant dem noen fra Oslo. De hører på et foredrag med USAs narkotikapoliti.

Blant anbefalingene våre representanter får er JustThinkTwice.gov. En forebyggende nettside for tenåringer, som viser hvor stygg man blir om man røyker hasj.

Du skjønner, Oslo er med i ECAD. European Cities Action Network for Drugfree Societies*.

Så hva er dette ECAD?

Jo, på nittitallet vokste det fram en ny måte å forholde seg til narkotika på. I stedet for den klassiske, med forebygging og straff som hovedplanen, dukket det opp et alternativ i Frankfurt.

Man skulle begynne med skadereduksjon. Kort sagt: Gi narkomane reine sprøyter i stedet for straff. Men selv om «skadereduksjon» var det viktige ordet her, så fryktet mange at det egentlig var hemmelig kode for noe annet: Legalisering!

Europas byer splittet seg i to. De liberale Frankfurter-byene (du veit, Amsterdam og Zürich og sånt) på den ene sida. Og på den andre sida: ECAD. De strenge, ikke-liberale byene.

Oslo meldte seg fort inn.

Siden har det gått tjue år med konferanser, erfaringsutveksling, og rundt 120.000 kroner i medlemsavgift.

Men har det noen hensikt?

Vel. Organisasjonen har i hvert fall ikke helt fått det gjennomslaget man håpet. Aktiv by-verving til tross. I dag har organisasjonen kontorer i Stockholm, og preges av nordiske byer. Norge er godt representert med sju byer, organisert i underorganisasjonen med det litt pussige navnet Norske byer mot narkotika.

Sverige har mange byer. Baltikum er med. Og så er det en masse byer i Russland. Men ellers er det snaut. Totalt 60 byer betaler medlemsavgift.

Så, hvorfor vil byrådet i Oslo melde seg ut?

KrF: – Åpenbart politisk linjeskifte

Det spørs hvem du spør. Kilder kommunen forteller at organisasjonen både er dyr og dysfunksjonell. At det rett og slett ikke er verdt å betale for én konferanse i året, hvor et par-tre folk får høre fire-fem helt OK foredrag om anti-narkotika-arbeid.

Men kanskje dreier det seg egentlig om at Oslo ikke lenger vil være knytta til anti-legaliserings-kampanjen? At ECAD ikke låter så kult lenger i Rådhuset?

– Jeg ønsker ikke at vi skal melde oss ut nå, sier Erik Lunde.

Mens en nokså samkjørt Helse- og sosialkomite har ivret for å melde Oslo ut av ECAD, har Kristelig Folkeparti-representant Lunde vært bremseklossen.

Han forteller at Oslo i det siste har brukt mye krefter på å overtale ECAD til å skifte linje. I mai endra ECAD formålsparagrafen etter forslag fra Oslo. Mens ECAD tidligere holdt på å kaste ut Oslo fordi vi innførte sprøyterom for heroinister, åpner nå ECAD for skadebegrensing i narkotikapolitikken.

– Da er det jo rart å melde seg ut, sier Lunde.

Det har han jo rett i. Men kanskje er «skadebegrensning» et hemmelig kodeord som egentlig betyr «legalisering»? Har man sagt A, så må man si B, liksom?

– Det er åpenbart et politisk linjeskifte på gang, sier Erik Lunde.

KrF har foreslått at Oslo må gå inn i et annet samarbeid hvis vi skal ut av ECAD.

– Vi er ikke nødvendigvis mot å bytte ut ECAD med noe annet. Vi vil bare ha det andre samarbeidet på plass først, sier han.



SPRØYTEROM: Å ha et sted hvor rusavhengige kan sette sprøyter i ro og fred og nært til hjelp var kontroversielt i ECAD. Det skapte bråk internt da Oslo opprettet sprøyterom. Foto: Tore Meek/NTB scanpix

– Holdningene spredd seg

I fjor holdt ECAN sin årlige ordfører-konferanse i Stavanger. Det var fin mottakelse i et representasjonsbygg. Norske og svenske, islandske, skotske og selv maltesiske byer var representert. Innleide foredragsholdere snakket om ulike former for forebyggende rusarbeid. Det hele kostet Oslo kommune 120.000 kroner.

«Medlemskapet nå oppleves å ha begrenset nytte for Oslo kommune», skriver helsebyråd Inga Marte Thorkildsen i et notat.

«Medlemssammensetningen gjør at organisasjonen har lite tyngde i sitt påvirkningsarbeid», legger hun til.

– I sin tid ble ECAD opprettet for å danne et bolverk. For å stoppe holdningene fra Frankfurt, sier Knut T. Reinås. Han var i «Seksjon for alkohol og narkotika» i Oslo kommune på det glade nittitallet. Og han satt i ECADs styre. I dag er Reinås leder av Forbundet mot Rusgift.

– Nå har de holdningene spredd seg videre. Avkriminalisering og til og med legalisering er i vinden, sier han.

Så, hvorfor trekker Oslo seg ut?

– Det har nok en symbolsk betydning. Det er en markering av et standpunkt, sier Reinås.

– «Tråkig» er at Oslo

Ifølge byrådet er det omvendt.

«Jeg har bedt bystyret om å vedta å melde Oslo kommune ut av ECAD fordi kommunen ikke får tilstrekkelig faglig utbytte av medlemskapet til at det forsvarer medlemskontingenten», skriver byråd Inga Marte Thorkildsen i en epost til Dagsavisen.

– Vi i ECAD tror at det går an å minske bruken av narkotika. Vi legger stor vekt på forebyggende arbeid. Vi tror dessuten at det går an å bli frisk. Dette er kontroversielt i en europeisk diskurs, sier Erik Leijonmarck.

Han er generalsekretær i ECAD og tar telefonen på tredje ring når vi ringer.

Leijonmarck er klar på at det er politisk, når Oslo nå vil melde seg ut. At det dreier seg om et skifte i Oslos narkotikapolitikk.

– Oslo har vært veldig drivende i at ECAD skal lage et nytt «mission statement». Som viser at ECAD ikke er mot skadereduserende tiltak.

– Men det jeg synes er «tråkig» er at Oslo ville gå enda lenger. Man ville ta bort at ECADs arbeid skal hvile på FN. Da tar man bort alle hindre for å legalisere narkotika.

Han sier Oslo vil sende et signal ved å melde seg ut. At Oslo vil ha en helt annen og radikal forandring i narkotikapolitikken.

– Det er leit og synd, men vi har ingen hard feelings, sier han.

Utmelding av ECAD ble behandlet i Helse- og sosialkomiteen i bystyret for to uker siden. Der ble saken utsatt, men kommer nok fort tilbake.

* Egentlig sto ECAD for European Cities Against Drugs. Men da de skiftet navn til European Cities Action Network for Drug Free Societies orket de (av åpenbare grunner) ikke å bytte ut forkortelsen også.