Oslo

Av Per-Helge Berg

Lippestad går av etter at han selv har bedt om å få fratre stillingen, opplyser Oslo kommune.

– Jeg er takknemlig for den jobben Geir har gjort og er glad for at han ikke forlater politikken, men går tilbake til bystyret der han vil være fast representant for Arbeiderpartiet, sier byrådsleder Raymond Johansen i pressemeldingen.

Boligbygg-skandalen

Som ansvarlig byråd for næring og eierskap har Lippestad havnet i hardt vær etter bråket rundt det kommunale selskapet Boligbygg. Tidligere i høst ble det avslørt tvilsomme kjøp av leiligheter for 222 millioner kroner fra konkursgjengangere.

Saken har blant annet ført til korrupsjonssiktelse for to personer, bytte av styret i Boligbygg og granskning av Kommunerevisjonen. Husbanken har også stanset utbetalinger til det kommunale foretaket. I forrige uke trakk også Boligbyggs administrerende direktør seg fra stillingen.

Geir Lippestad blir erstattet av Kjetil Lund, som kommer fra stillingen som direktør for myndighetskontakt og klimapolitikk i Statkraft. Lund har også vært statssekretær i Finansdepartementet og rådgiver ved Statsministerens kontor.

Flere endringer

Samtidig rokerer byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på to andre byråder.

Tone Tellevik Dahl (Ap) går fra stillingen som byråd for oppvekst og kunnskap til stillingen som byråd for eldre, helse og arbeid. Inga Marte Thorkildsen (SV), som nå er byråd for eldre, overtar Dahls byrådspost.

Byrådet foretar også noen endringer av arbeidsområdene til de forskjellige byrådene.

Integrerings- og mangfoldsarbeidet flyttes fra byrådsavdeling for næring og eierskap til byrådsavdeling for helse, eldre og sosiale tjenester som nå har skiftet navn til eldre, helse og arbeid (EHA).

For å styrke oppvekstfeltet, med tidlig innsats og tettere samarbeid på tvers, flyttes barnevern, helsestasjonene og skolehelsetjenesten fra byrådsavdeling for helse, eldre og arbeid til byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, heter det i pressemeldingen. (NTB)

