Går fra Stabæk for å styrke trenerapparatet i Skeid

Oslo

For Skeids nye trener for junior elite, 33 år gamle Steffen Andersen, kommer til klubben for å styrke rekrutteringen opp til A-laget, skrver Skeid i en pressemelding.

Andersen har jobbet med de beste juniorspillerne i Stabæk i en årrekke, der flere har tatt steget opp til A-laget. I år rykket Stabæks rekrutter også opp i 2. divisjon.

Sportsjef Øyvind Eide, som tok på seg oppgaven med å revitalisere talentfabrikken i vår, da også han kom fra Stabæk, er strålende fornøyd med signeringen.

- Steffen har toppfotballerfaring og vet hvor lista ligger. Sånn sett får juniorspillerne våre en unik mulghet. Og tar de utfordringen er ikke veien lang for å få spille under Tom Nordlie og Morten Berre på A-laget, sier Øyvind Eide.

Tom Nordlie ser også frem til at Steffen begynner arbeidet med juniorene.

- Vi er avhengig av egenrekruttering og da er det viktig med et godt juniorlag. Med Steffen på plass øksr vi kvaliteten i det arbeidet som gjøres nedenfra, sier han.

Tom Nordlie liker å hente opp juniorspillere. Da han trente Start til sølv i eliteserien i 2005 hadde han 15 sørlendinger i stallen der elleve av dem hadde spilt juniorfotball i klubben.

- Vi kan gjøre det samme i Skeid. Hvis alle de flinke folka Øyvnd Eide har fått inn nå får tid på seg, er det selvfølgelig mulig, sier Tom Nordlie.

Steffen Andersen får med seg Arvid Moen Hansen, Skeid-trener gjennom flere år, i teamet rundt laget. I tillegg er det ansatt en spillerutvikler med erfaring fra akademiet til en Premier League klubb, men Eide er fortsatt hemmelighetsfull om hvem det er ettersom noen detaljer gjenstår.

Steffen Andersen selv gleder seg til å ta fatt på arbeidet og bli kjent med spillerne.

- Skeid har grunnmuren på plass. En god struktur, fotballkompetanse i ledelsen og flinke trenere. Det er vel ingen andre klubber som har skapt så manage toppspillere som Skeid, sier Andersen i pressemeldingen.

Andersen har UEFA A-utdannelse i tillegg til Master i idrettsvitenskap fra Norges Idrettshøgskole.

Ved siden av å trene Skeids junior elite og være trener på Skeidakademiet, er han også akademisjef for Egil Drillo Olsen og Tom Nordlie sitt akademi i Vallhall.