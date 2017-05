Fylte Rådhusplassen med kubikk

Oslo

Det var ikke få kubikk som fylte Rådhusplassen onsdag kveld. De var der alle. De med vester med klubbemblem på ryggen. De med japanske og italienske sykler. De med goretex-dresser. De med heftige racingsykler og skinndresser. Og de med Harley Davidson.

Samt en gjeng med Vespa skutere.

Harley-hund

Det var plass for alle. Og alle hadde de den samme interessen. Interessen for motoriserte tohjulinger. Enten de var gamle eller unge. Mann eller kvinne.

Og selfølgelig åtte år gamle Pepsi Max, som er en chihuahua, og virkelig ser gleden av å kjøre sykkel.

Og da selfølgelig på en Harley.

– Hun elsker å sitte på, og hun er min eksosrype, smiler matfar Nikolay Hedang, som må tåle mye oppmerksomhet rundt sin hårete passasjer.

– Hun er typisk tankveskehund, sier han, og setter på Pepsi både briller og hjelm.

Og naturligvis har hun skinndress med Harley-emblem på ryggen.

Men selv om Pepsi Max ikke bjeffet så veldig høyt, var det andre som hadde sterkere meninger.

– Det er galskap. Politikerne har ikke skjønt det. Det må tilrettelegges for alt. Også motorsykler og biler, sier Ivan Johnsen som har tatt turen fra Kløfta for å støtte oppunder arrangementet.

– Det går ikke an å fjerne all fossil kjøring et bymljø, sier han.

– Dette er et kulturelt innslag i byen, som det har vært i mange tiår. Mange av oss samles på Tyigrava på ettermiddagen, og så kjører vi inn til Oslo og har det sosialt sammen. Dette er et innslag som mange, inklusiv turister setter pris på. Ok. Vi går i lær og skinn og sånn. Men vi er fredelige mennesker, og vi er her for å kose oss og ha det moro, sier kompisen Ove Bell Andersen til Dagsavisen.

Kubikkbrøl

Brølet fra godt over 1.000 motorsykler gjorde at det ikke var lett å høre hva som ble sagt på Rådhusplassen. Men alle de som var der hadde et felles budskap til politikerne:

– Det politikerne nå gjør med å fjerne alt, med å fjerne motorsykler fra sentrum, er å drepe det indre bylivet. Alle disse menneskene som er her nå og flere til vil nå forsvinne fra bybildet, sier han.

Fra midten av juni, har byrådet med MDG i spissen, bestemt at all parkering på gatenivå innenfor Ring 1 skal fjernes. På sikt skal det også bli forbudt å kjøre gjennom sentrum.

I mange år har NMCU.org kjempet for de dedikerte MC-parkeringene som er i Oslo sentrum. Nå fjernes alle med et pennetrøk. Men ikke alle politikerne er enige i det.

– Vi har kjempet for de parkeringsplassene som er her på Fridtjof Nansens plass, og det er riktig som det er blitt sagt at det er folk i huset (Rådhuset) bak oss som vil ha dere ut av Ring 1. Vi er ikke en av dem. Jeg kan love dere en ting, og det er at vi vil ha biler og motorsykler i bybildet, sier vara til Oslo bystyre, Lars Petter Solås (Frp), og høstet applaus fra de fremmøtte i lær og skinn.

– Vi kommer til å fremme et privat forslag for å sikre at dere i fremtiden også vil ha en permanent samlingplass i sentrum, sier han.

Ingen fra byrådspartiene stilte opp på Rådhusplassen.

Det gjorde imidlertid Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg.

– Byrådet med SV, MDG og Ap har sagt at de vil begynne å stenge byen for motoriserte kjøretøyer fra 1. juni. Vi er i mot dette, sa han da han holdt en improvisert apell.

Og høstet naturligvis applaus.

– Oslo har alltid vært en by hvor det har vært plass til biler og motorsykler. Det er med på å prege bybildet. Byen har plass til alle, og dere er med på å gjøre byen spennende. Vi kommer til å fortsette kampen for at byen ikke skal stenges for biler og motorsykler. Vi kommer nok til å tape det første slaget. Men i kommunevalget om to år trenger vi alle den støtte vi kan få for få slutt på dette, sier Lae Solberg.

Storfornøyd

Initiativtaker til arrangementet Jon Christian Foss, og fylkessekretær i NMCU, Kari-Anne Søreng var storfornøyd med arrangementet, og ikke minst oppmøtet.

– Dette er helt utrolig bra, og all ære til Bymiljøetaten som sendte en erfaren trafikkbetent ned hit, som har hjulpet oss med å holde styr på alle. Jeg vet ikke hvor mange vi er her, men det må være nærmere et par tusen. Alle har oppført seg eksemplarisk, sier en entusiastisk Kari-Anne Søreng til Dagsavisen.

– Dette viser viktigheten av det vi snakker om, og viktigheten av et miljø, sier hun.

Hun synes det er trist at ingen fra byrådspartiene stilte opp.

– Det var en fra Arbeiderpartiet som gikk forbi, men som ikke hadde tid til å være her. Nå hadde de hatt muligheten til å være her, og face det de selv foreslår. Og de kunne sett engasjementet som er her, og det historieløse ved å si at dette ikke skal finnes mer, sier hun.

Klokken åtte startet samtlige sykler opp med et brøl. For virkelig å vise at de er mange og sterke.

Men hørte noen på Rådhuset dem?