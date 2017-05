Fyller Borggården

Oslo

I kveld vil Borggården ved Rådhuset og gatene rundt opp av effektiv og ilter kubikk.

Mister parkering

Over 2.000 motorsyklister har meldt sin interesse for å delta på arrangementet.

Arrangementet starter opp ved Vallhall Arena, og det vil bl felleskjøring inn til Rådhuset klokken 17.30.

– Dette er ikke en politisk markering, og det er ikke planlagt noen appeller. Men vi ønsker å synliggjøre MC-folket. Vi er mange, sier pressekontakt, og initiativtaker Jon Christian Foss til Dagsavisen.

– Det var nok tenkt som en god idé av Byrådet, men det virker ikke gjennomtenkt. Når cirka 110 parkeringsplasser for MC forsvinner fra Oslo sentrum, betyr det at de som i dag pendler med MC og skuter/moped, må stille seg i kø med sine biler og bidra til et enda større utslipp enn i dag. Økt utslipp og mer kaos i trafikken kan umulig ha vært intensjonen. Kollektivtrafikk er for mange ikke et mulig alternativ, sier fylkessekretær og pressekontakt i denne saken, Kari-Anne Søreng i nmcu.no (Norsk MC Union) til Dagsavisen.

– At det heller ikke skal bli lov til å kjøre i sentrum berører enda fler. Det er flere hundre som har privat parkering i kjellere og bakgårder i sentrum. Jeg tror ikke utfordringen er utslipp fra motorsykler når det må være tillatt med tungtrafikk for blant annet varelevering og drosjenæring. Jeg ser med redsel på en bykjerne som ikke pulserer. Det skjer noe med en bykjerne når det ikke kjøres der, som i nedre del av Karl Johan og Torggata kveldstid, legger hun til.

Pådriver

Hun var en av pådriverne og den som forhandlet med kommunen da NMCU forhandlet fram de P-plassene alle motorsyklister har hatt i Oslo sentrum fram til nå.

– Siste forhandlingsrunde var etter at Karl Johans gate ble utbedret. Da klarte NMCU å få til utvidede plasser langs Paleet etter senterets stengetid etter utstrakt møtevirksomhet med blant annet Trafikketaten. Det var en god og viktig avtale jeg trodde var endelig, sier Søreng.

– Et møtested i for motorsyklister i sentrum er viktig, slår Kari-Anne Søreng fast.

Et sted der unge og gamle, kvinner og menn i MC-miljøet kan samles.

NMCU forhandler derfor også om å få beholde Roald Amundsens gate mellom Nationaltheatret og Spikersuppa som lovlig samlingssted for motorsyklister på kveldstid, spesielt onsdager.

Kjemper iherdig

– Gatestubben mellom Stortingsgata og Karl Johans gate ble for flere år siden stengt for alminnelig parkering og og alt vi ønsker er å fortsette å stå der slik vi har gjort de siste årene, sier hun.

At det nå kan bli slutt på en 70 år gammel tradisjon når motorsyklistenes møtested i sentrum blir borte, synes hun er trist.

– Et motormiljø er et by- og sentrumsfenomen, og det er mange motorinteresserte som liker å samles etter jobb. NMCU kjemper iherdig og utrettelig for å beholde den lille snutten vi har i Universitetsgata, sier hun.

– Dette har vært et sted hvor motorsyklister har møttes. Et sted der turister og byfolk har tittet på motorsykler og slått av en prat, tatt bilder og sett det som en del av Oslos kultur og bybilde. Et godt bymiljø rommer mangfoldet sier Kari-Anne Søreng.