Full splid om Oslos tiggere

Tirsdag viste NRK Brennpunkt «Lykkelandet», en dokumentar som viser hvordan tigging, prostitusjon og dopsalg i Bergen blir drevet av et organisert rumensk nettverk. I to år har et filmteam fulgt et rumensk tiggermiljø i Bergen. Med skjult kamera har de fulgt rundt 140 personer – husverter, tiggere, prostituerte og dopselgere, et lukket miljø som likevel avslører seg selv fordi enkelte ikke klarer la være å skryte. På Facebook poserer nemlig halliker og bakmenn med pengebunker og skryter av luksuriøse fester, dyre biler og flotte boliger i Romania.

Kommentar: En etter én slår politisk mynt på mennesker i dyp krise.

Filmteamet besøkte flere av landsbyene som var avbildet i profilene deres, villastrøk preget av kostbare eneboliger. De møtte innbyggere som åpenbart var tilknyttet miljøet i Bergen som fulgte journalistene med falkeblikk og truet dem med juling. Flere av landsbyboerne fortalte at de hadde bygget millionvillaer fra inntekter av salg av gatemagasinet Folk er folk – et skalkeskjul for langt mer alvorlig kriminalitet, ifølge Brennpunkt-dokumentaren. Ifølge dokumentaren kontrollerer rumenere så godt som hele gateprostitusjonsmiljøet og store deler av dopsalget i Bergen.

Filmen viser bakmenn som ikke jobber men bare henger rundt, kvinner som tigger på gata og holder oppsyn med andre, yngre kvinner som selger sex.

Fafo fant ikke bakmenn

Dokumentaren fremstår skarp kontrast til en rapport fra Fafo fra 2015. I rapporten, som ble skrevet av Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum og Huafeng Zhang ble det hevdet at ingenting tydet på at organiserte bakmenn tok deler av inntekten fra rumenske tiggere i Oslo og at tiggerne i liten grad var kriminelle. Rapporten fikk kritikk da den kom. Tidligere redaktør i =Oslo skrev at «ledende forskere pynter på funn etter egen overbevisning», og hevdet at «kritikere til tigging stemples som umoralske, mens tiggeren selv blir sittende på asfalten». Politiet i Oslo mente Fafo-rapporten konkluderte for bombastisk og etterlyste et mer nyansert bilde.

– Hvordan kan dere og NRK Brennpunkt ha funnet ut så forskjellige ting om samme miljø?

– Brennpunkt finner andre ting fordi de studerer et annet miljø. Brennpunkt studerer en velstående prostitusjons- og narkotikaliga som driver tigging som skalkeskjul. Vi studerte fattige tilreisende tiggere. Vi avkreftet myten om at det i hovedsak er kriminelle bakmenn som skor seg på tiggervirksomheten i Oslo – men vi skriver også at det finnes kriminelle nettverk som driver med dop og prostitusjon, og at det er et betydelig omfang av vinningskriminalitet blant personer som også driver med tigging, sier forskningsleder hos Fafo, Anne-Britt Djuve.

– Men er det ikke bekymringsfullt når det blir avslørt at tigging kan være skalkeskjul for menneskehandel?

– Først og fremst er det alvorlig at det drives menneskehandel. At noen i disse miljøene også noen ganger opptrer med tiggerkopp er vel ikke nødvendigvis så bekymringsfullt seg selv.

– Hvem snakket dere med?

– Vi intervjuet 1269 personer som tigger på gata, ved hjelp av et standardisert spørreskjema, og tillegg gjennomførte vi en rekke kvalitative intervjuer med målgruppa både her og i Romania.

– Om man spør mennesker tilknyttet et kriminelt nettverk om de har noen bakmenn svarer de vel neppe ja?

– Nei, det ville vært et håpløst spørsmål. Det er heller ikke særlig hensiktsmessig å spørre folk om de er utsatt for menneskehandel. Det vi gjorde var å bruke ulike datakilder, og i surveyen hadde vi veldig detaljerte spørsmål om blant annet hvordan og hvorfor de reiste hit, hvem som bestemte at de skulle reise, hvor mye de tjente på tiggingen, hvor mye de sendte hjem, hvordan de hadde finansiert reisen hit, om det hadde måttet ta opp lån eller måtte betale for tiggerplassen eller for beskyttelse.

Hun forteller at forskerne også besøkte flere av landsbyene tiggerne kommer fra – blant annet alle de som ble vist i Brennpunkt-dokumentaren.

– Vi hadde ikke de samme problemene med å slippe til som teamet i NRK-dokumentaren hadde, og har gjennomført en rekke intervjuer med lokalbefolkningen og vært inne i husene til folk. De aller fleste husene er av en langt dårligere standard enn NRK-dokumentaren kunne gi inntrykk av, sier Fafo-forsker Anne-Britt Djuve.

– Annerledes i Oslo

Rådgiver og bymisjonsprest i Kirkens Bymisjon Oslo, Børre Arnøy, har samme erfaringer som forskerne bak Fafo-rapporten.

– Vi har hørt signalene fra Bergen og diskutert det her, og funnet at det er tydelige forskjeller fra miljøet i Oslo. Vi har ikke kunnet avdekke noe i nærheten av omfanget fra Bergen. Men at kriminelle nettverk utnytter fattige er ingen overraskelse, der det finnes sårbare mennesker finnes det også noen som vet å utnytte situasjonen. Men først og fremst er dette et fattigdomsproblem og et arbeidsmarkedsproblem, og vi løser ingen ting ved å slutte å hjelpe de som trenger det mest, sier Arnøy.

– Hvorfor har vi ikke funnet slike nettverk i Oslo?

– Ikke godt å si. Kanskje har politiet i Oslo gjort en god jobb med å stenge denne typen nettverk ute? Det ville være interessant å høre hva politiet har å si, sier Arnøy.

Politiet: – Likt i Oslo

– Politiet i Oslo ser også mange likhetstrekk med det som NRK Brennpunkt har vist, svarer politiførstebetjent i Oslo politidistrikt, Thor Martin Elton, når Dagsavisen spør om forholdene som beskrives i Bergen er overførbare til forholdene i hovedstaden.

Førstebetjenten svarer bekreftende på spørsmål om at tiggervirksomheten også er en front og et skalkeskjul for alvorlig kriminalitet, som prostitusjon og narkotikasalg.

– Tiggere selger narkotika og står bak annen vinningskriminalitet samt menneskehandel. Det også har vært tilfeller hvor de har utgitt seg for selgere av gatemagasiner for å komme i kontakt med kjøpere.

Elton opplyser at tollerne på Svinesund har gjort store beslag av Xanax og Rivotril hvor personer som har rumensk statsborgerskap har hatt dette med seg.

Det er avdekket at kvinner i det rumenske tiggermiljøet selger piller fra PEZ-dispensere.

– Prostitusjon er som utgangspunkt lovlig virksomhet. Det er derimot ikke lov å operere som hallik eller å være involvert som bakmann eller -kvinne i menneskehandel. Det har vært saker hvor en ser at tiggermiljøet er involvert i denne type menneskehandel. En ser at enkelte miljøer har operert både i Bergen og i Oslo.

I Oslo har det, påpeker politiførstebetjenten, vært domfellelser på menneskehandel hvor tigging har vært utnyttelsesformen.

Politiet i Oslo fører ikke noe eget register over tiggere og kan derfor ikke sin noe om omfanget eller om det også finnes «ærlige» tiggere.

– Men det er samme type piller som er beslaglagt av tollerne som er blitt videresolgt av tiggere i Oslo.