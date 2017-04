Frekk eleganse

Oslo

5

Ling Ling By Hakkasan

Stranden 30, Aker Brygge Marina

Tlf: 24133800

Mat 5

Meny 5

Miljø 6

Service 6

Prisnivå 4

Denne uka kom om ikke sommeren, så i hvert fall verden til Oslo og Norge, vil nok mange hevde. Byløvene sitter ved et vindusbord for to, i et avdempet, imponerende lokale med utsikt mot Akershus festning og opprørt hav, mens den ene fargerike retten etter den andre bæres inn. Dim sum, grillede sjøkreps, sprø tynnribbe, fritert kylling, torsk som smaker torsk selv om den bader i seig ingefærsoya, kamskjell og vi vet snart ikke hva. Alt med førsteklasses norske råvarer som et premiss i en asiatisk miks.

Den smått legendariske og eksklusive restaurantkjeden Hakkasan etablerer seg på Aker Brygge. Men når folkevandringen vil bli et faktum tross det eksklusive ryktet, er det fordi det ikke er selveste Hakkasan-konseptet, men den litt «frekkere» lillesøsteren Ling Ling som er valgt som første norgesframstøt. Med andre ord et elegant og avslappet kantonesisk spisested og bar/lounge inspirert av japanske Izakaya-steder der maten skal deles og drikken står i høysetet. Og prismessig sylter ikke stedet ned lommeboka i ingefær eller gjør deg forlegen om du ikke har bostedsadresse Tjuvholmen. Ikke dermed sagt at Ling Ling er lavterskel, men det er hit du skal gå om du vil feire noe, imponere daten eller bare unne deg virkelig god, spennende og innbydende mat med en uhørt smaksbombe av en cocktail til.

– Det er cocktails man skal bestille her, og maten er tilpasset drinkene, ikke omvendt, sier vår servitør denne kvelden. Hun bedyrer at hun er litt nervøs siden det er første uka stedet har åpent for vanlige kunder, men det synes ikke, verken på henne eller stedet, som framstår som velsmurt i alle ledd. Skulle bare mangle også, når antallet servitører tangerer antallet gjester. Stadig er de bortom bordet for å høre om det smaker, om alt er bra, men sjelden har man sett denne øvelsen i avbrytelse blitt gjort på en mer avslappende og naturlig måte, og den reelle servicen er rent ut fantastisk. Dessuten har hun helt rett når det gjelder cocktailene. Er det en ting som er blodig overpriset og dessuten helt feil å bestille til maten fra Hakkasan-kjøkkenet med signaturretter og det hele, er det vin. Styr langt unna det småkjedelige og rådyre vinkartet, og velg drinkene, mange av dem mikset med Oslo-restaurantens egen sake. Andre vil være kjente for dem som har vært på Hakkasan i for eksempel kjedens arnested London.

– Og nå er jeg virkelig imponert, sier Løvinnen.

Foran oss står to forskjellige drinker, etter at vi har utfordret baren til å matche maten. Og basert på vår første bestilling treffer de blink med individuelle tilpassede cocktails, uten at vi på noe vis har røpet smakspreferanser. Rom- og røykpreg til Byløven, som en Smoky Negroni, og litt mer syrlig og friskt, som Lemongrass Aviation, til Løvinnen. Begge smaker fantastisk til maten og er små kunstverk i seg selv. Og selvsagt venter man fem minutter ekstra for at bartenderen bokstavelig talt skal smelte en krystallklar trillrund iskule til drinken.

I de gamle og totalrenoverte lokalene som før huset Onda, i denne betongmaurtua ytterst på Aker Brygge, er det à la carte eller smaksmenyer av varierende lengde. Ling Ling Journey er selveste kronen på verket, en meny som samler toppheatet av stedets retter. 998 kroner er et innhogg, men sjelden har en meny gitt så mye igjen i form av variasjon, råvarer og mengde – uten at man blir annet enn behagelig mett når reisemålet er nådd. Favorittene som står tilbake er to varianter Peking Duck, den ene servert med Osetra-kaviar mot et tillegg. Med tynne pannekaker i porsjonsstørrelse og spirer som smakstillegg er pekinganden virkelig høydepunktet ved siden av den dryppende ferske sjøkrepsen og dim sum-en, som er en fargeeksplosjon og like imponerende på smak. Og desserten, tindved og eplebavaroisemousse laget til forveksling lik et virkelig eple, kan slå noen hver i bakken. Ideen er åpenbart lånt fra Heston Blumenthals spektakulære mandarin-dessert og minst like god. Neste gang blir det à la carte, med bare de aller beste rettene, foreslår Byløven.

– Om man skal trekke noe er det at mange av smakene blir litt like, man savner litt mer syre, litt mer sting og styrke, sier Løvinnen, men legger til: – Det er likevel himmelhøyt over det meste, og stedet i seg selv er et must både i design og atmosfære. Tenk deg å sitte her ute når sommeren kommer!