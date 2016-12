Fra Østre Aker til Østre Aveny?

Oslo

Eksos, dundrende trafikk, svære industrihaller og en gigantisk gjenbruksstasjon. Omtrent sånn ser Haraldrud-området ut i dag. Men om noen år kan det bli både boliger, småbutikker og grøntarealer her.

I forrige uke vedtok nemlig bystyret planprogram for Haraldrud. Formålet med planen er å styre utviklinga av området.

Alternativer

Det er tre mulige retninger for området, som blir skissert i planprogrammet:

En mulighet er å videreutvikle området mer eller mindre som det er i dag, med noen flere boliger. Alternativ 2 er å gjøre om Østre Aker vei til aveny og legge til rette for bolig og næring.

Alternativ 3 er mest ambisiøst, og går ut på å legge Østre Aker i tunnel eller kulvert (nedgravd tunnel) og gjøre området til mer eller mindre en ren boligby.

Men Østre Aker er en statlig vei, det er Statens Vegvesen som eier den. Så kommunen kan ikke uten videre bare bestemme hva som skal skje. Derfor har de nå laget ett planprogram, som inneholder tre planer for bydelen. Så er man dekka, uansett hva som skjer med veien.

Vedtaket innebærer at Plan- og bygningsetaten nå kan sette i gang og lage det de kaller en VPOR. Altså en Veiledende Plan for Offentlige Rom.

Og målet er å gjøre Haraldrud til noe mer enn et sted å tømme søpla.

Skal bli mer boliger

– Vi vil bruke dette planprogrammet for å jobbe opp mot Statens vegvesen, for å være pådriver på å få avklaring om Østre Aker, sier Morten Wasstøl til Dagsavisen. Han er avdelingsdirektør for byutvikling i Plan- og bygningsetaten.

– Vi mener man bør få farten ned og få utformet den mer som en bygate, for å gjøre området til et attraktivt blandet bymiljø, legger han til.

Uansett vil planene nå legge opp til mer boliger.

– Dette er et område som historisk sett lå veldig fint til byen. Ambisjonsnivået er at dette på nytt skal bli et område som folk skal tenke på som et bra boområde, sier Wasstøl.

Biler og eksos

Uansett tyder det meste på at alternativ 2 ligger både politikernes og byråkratenes hjerter nærmest, og at vi i framtida kan belage oss på en mindre Østre Aker vei, med trær på sidene, småbutikker og (forhåpentligvis) et levende bymiljø.

– Det mest sannsynlige scenarioet er at man får mer en bygate-utforming og noe lavere fart. At man tar tak i gata og gjør noe med den, sier Wasstøl.

Om Østre Aker blir omtrent som i dag legger planene opp til næringsområder opp mot gjennomfartsveien, og nye boligområder vendt vekk fra veien, lenger inne på området. Grunnen er åpenbar, det er så mye biler og eksos langs Østre Aker vei at man heller bør flytte til Mordor enn å la småunger leike i veikanten der omkring.

– Det er store miljøutfordringer sånn området er i dag, sier Wasstøl.

– Hva er tidsperspektivet her?

– Vi vil nok presse på for at ikke avklaringene løper ut i tid. Økern skjer nå. Det er utrolig dumt hvis man tilpasser en ny bebyggelse til en motorvei som kanskje er borte om noen år.

Uansett hva som skjer med Østre Aker vei kan vi uansett regne med følgende utvikling på Haraldrud i årene framover:

Ny grøntstruktur, det betyr ikke nødvendigvis parker, men noe grøntområder.

Ny «sentralplass», i krysset mellom Haraldrudveien og Kabelgata.

Mer finmasket gatestruktur, der det i dag er langt mellom hver gate.

Og dessuten har Obos gjort minst ett forsøk på å få NRK hit. Men om det blir noe av vet kun de høye herrer på Krinken.