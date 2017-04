Første gang Skeid slo Lyn i cupen siden 1963

Oslo

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Det som manglet var Ullevaal stadion og en ramme med 30.000 tilskuere slik det kunne være på 50-tallet. Men i 2017 er man rimelig fornøyd med over 800 betalende en iskald kveld ved Sinsenkrysset. VIF-trener Ronny Deila nøt kveldsmoroa og Egil "Drillo" Olsen snek seg også rundt. Det var tross alt en nostalgisk klassiker mellom to av Oslofotballens største merkenavn.

For det er fortsatt Skeid og Lyn. Men møtene mellom dem settes ikke opp for ofte.

2. og 3. divisjon

– Spell til fløyta går, han blåser frispark kun for mord, ropte Tom Nordlie til spillerne sine da det frisknet litt til utover i 2. omgang.

Dommer Christian Moen tok den avvæpnende stilen og innkalte ikke til møte med noen.

At det var en divisjons forskjell på lagene var lite synlig i banespillet. Lyn vil vinne sin 3. divisjonsavdeling og det er til å skjønne at de er favoritt. Skeid har startet med to seire i sin 2. divisjonsavdelig. Og var giftigere i angrepsfasen enn Lyn.

Men hadde Lyn-spissen Rune Isaksen truffet innenfor stengene med sine knallharde skudd før pause, kunne bildet vært annerledes.

Brassespark

Det var Skeid tok som tok ledelsen ved kampens største prestasjon. Corneren fra Jens Rongved møtte David Tavakoli med et brassespark som overrumplet alle. Og ballen lå i nettet nærmest Sinsekrysset tidlig.

Samme mann avgjorde kampen på straffespark etter pause etter at Lyn hadde utlignet ved et vakkert skudd av Anwar D´Vas Pellegrino med det originale tallet 95 på ryggen. Han limte ballen opp i vinkelen etter at Skeid-forsvaret ikke klarte å klarere det første forsøket. Uten nett hadde ballen landet på Carl Berner.

På den andre siden fosset Skeid fram særlig på høyresiden der Mustafa Hassan Ahmad skapte store problemer. Han kom alene med Lyns keeper tre ganger, men hver gang leverte Adrian Møller klasseredninger. Lagene hadde hvert sitt stolpeskudd underveis.

- Skeid slo Lyn 5-0 i cupen i 1963, det er siste gang, kunne backlegenden Andreas Morisbak fortelle oss for noen dager siden.

Samme året vant et svært ungt Skeid-lag alle cupkampene siden og ble cupmester.

Det skjer neppe i år. Men for Tom Nordlie og lagets hans er cupen krydder.

- Vi vinner jo kampen fortjent, men det er vår feil at vi ikke avgjør kampen før pause. Jeg ropte til spillerne at de får 1-1 hvis vi ikke blir mer nøyaktig, og den kom rett etter. Så scorer vi på straffen og David Tavakoli får gult kort for å juble foran keeper. Jeg syntes det var grovere forseelser i spillet som ble oversett, sa Nordlie om sine smule dommerkritikk underveis.

Lyn lovende

Lyn hadde mye å by på med sin ambisiøse stil med tre mann bak. Der ruvet særlig Benjamin Nessjø Nyheim med sitt overblikk. Men det betø også rom for Skeid-spillere å boltre seg i. Og det gjorde de. Fra start etter pause presset Lyn Skeid bakover og skapte en rekke halvsjanser. Dette laget vil neppe gå på mange blemmer i 3. divisjon. Men da Skeid fikk kontre og sette fart, ble det farligere.

- Vi hadde problemer med Skeids fart på kantene og det er typisk at de scorer begge målene på dødball. Slik er det gjerne med Tom Nordlies lag, sier Lyns sportssjef Rolf-Magne Walstad til Dagsavisen.

Cupen er ikke viktigst for Lyn, men de ville gjerne kommet til 2. runde.

- Da ville vi fått hjemmekamp og reddet årets budsjett, sier han.

- Lyn er av de beste lagene i 3. divisjon, men vi er og skal være bedre enn dem, sier Tom Nordlie.

Men om Lyn tapte kampen, vant Bastionen decibelmålingen på tribunen. Den gjengen ble bare overdøvet av Skeid-oksene da dommeren blåste av og Skeid var videre til neste runde.

Det står 8-8 i antall cuptitler mellom lagene. Det vil det nok gjøre noen år til. Men Skeid vil gjerne tøffe seg mot bedre motstand hvis de får det i fredagens oppsett av neste runde.

KAMPFAKTA

Skeid - Lyn 2-1 (1-0)

1. runde cup torsdag.

Nordre Åsen kunstgress: 815 tilskuere.

Mål: 1-0 David Tavakoli (15), 1-1 Anwar D´Vas Pellegrino (72), 2-1 Tavakoli (75 straffe).

Dommer: Christian Moen.

Gule kort: Hassan Yusuf, David Tavakoli, Skeid. Sikander Iqbal Chaudry, Johannes Fylkenes Johansen, Fadel Karbon, Lyn.

Skeid (4-3-3): Idar Nordby Lysgård - Ridoah Essaeh, Mats Andersen, Ayoub Aleesami, Tom Even Skogsrud - Hassan Mohamed Yusuf, Jens Braathe Rongved, Henning Tønsberg Andresen - Mustafa Hassan Ahmad, David Tavakoli, David Hickson Gyedu.

Lyn (3-4-3): Adrian Jonuzi Møller - Petter Høvik, Benjamin Nessjø Nyheim, Amadou Koulibaly Conde - Emil Pretorius Borkø, Isak Noa Skjæret Veiby, Mats Ingebrigtsen, Johannes Fylkesnes Johannesen - Rune Isaken, Felix Bøe-Tangen, Sikander Iqbal Chaudry.