– Vi har problemer med skiltingen på alle togsettene våre etter oppdatering i natt, skrev Sporveien på Twitter mandag morgen. De opplyste at togførerne vil annonsere destinasjonene.

Ved 8-tiden hadde det meste normalisert seg, selv om det har vært enkelte mindre forsinkelser og et par innstillinger på rutene 4 og 5 mandag ettermiddag.

– Men vi oppfordrer folk til å være oppmerksom på informasjonen fra togførerne, sier pressevakt Gro Janborg i Ruter til NTB.

Hun legger til at skiltene på T-banene blir forsøkt rettet opp når de ankommer endestasjonen.

Tog

Det var også problemer i togtrafikken mandag morgen. Gjøvikbanen mellom Grefsen og Oslo S ble sperret etter at et tog kjørte på en gassflaske som lå i sporet ved Tøyen. Politiet opplyste at de måtte skyte hull i flasken. Strekningen er igjen åpnet for trafikk, men det vil være noen forsinkelser, meldte Bane Nor.

– Toget som kjørte på den 20-kilos gassflasken var et tog på vei til å settes inn i trafikk, så det var ingen passasjerer om bord. Men vi ser svært alvorlig på en slik hendelse, sier medievakt Kjell Bakken i Bane Nor til NTB.

I tillegg fører en signalfeil til forsinkelser på Dovrebanen mellom Tangen og Eidsvoll, ifølge VG. Bane Nor jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det tar.

(NTB)