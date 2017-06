Fordelte over 100 mill. til idretten

Oslo

Før valget i 2015 kritiserte nåværende byrådssekretær Frode Kyvåg (Ap) og nåværende byrådsleder Raymond Johansen (Ap det store etterslepet på idrettsanlegg i Oslo. Oslo fikk nest minst tippemidler av alle fylkene, bare Finnmark fikk mindre. Nå har det bedret seg noe, selv om det fortsatt mangler mye for å dekke etterslepet.

Over 100 millioner

I 2017 får Oslo over 100 millioner, nesten tre ganger så mye som de fikk i 2011, og nesten 25 millioner mer enn i fjor.

– Og for første gang på nesten ti år blir det venteliste i Oslo for å få tippemidler – vi har flere byggeprosjekter enn vi får støtte til. Oslo har vært i en unik situasjon som ikke har hatt etterslep. De fleste fylker har etterslep på spillemidler, særlig de som har bygd mye, som Akershus, Rogaland og Hordaland, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen (Ap), til Dagsavisen.

Nå har hun fordelt midlene på anlegg i Oslo for 2017. Oslo har mottatt totalt 94 spillemiddelsøknader i forbindelse med søknadsrunden i 2017. Total godkjent søknadssum er cirka 119 millioner.

– Vi søkte om 119 millioner. Vi fikk drøyt 100 millioner. Vi har 5,8 millioner i innestående midler, men det blir altså venteliste i år på cirka 13 millioner. Det blir umulig å ta igjen etterslepet om ikke tippemidlene følger etter når vi øker farten, sier hun videre.

71 prosjekter får støtte

Fordelingsnøkkelen på prosjektene har gitt en tredel tippemidler, en tredel kommunale midler og en tredel egeninnsats fra idrettslaget som søker støtte.

– Mange av prosjektene som får støtte i år er allerede ferdige. Kommunen har økonomi til å forskuttere, sier Rina Mariann Hansen.

Støtten fordeler seg fra noen hundre tusen kroner til flere millioner kroner. Totalt er skal det bygges og rehabiliteres for 853 millioner kroner i 2017.

– Det er veldig gøy at vi har fått opp farten så mye. Lista over hvem som får støtte viser at det er høy aktivitet blant idrettslagene i Oslo for å få til anlegg, og jeg er glad for at vi har kunnet gi til alle disse. Jeg har tatt det valget å la noen av kommunens egne prosjekter ligge over til neste års søknad. Hvis det er for lite mat på kjøkkenet er det vanlig å be familien om å forsyne seg litt mindre, ikke sant? sier Hansen.

I 2015 viste tall fra Norges idrettsforbund at Oslo trengte 500 anlegg for å komme på landsgjennomsnittet.

– I fjor la byrådet fram Oslos første idrettsbehovsplan og satte av 4,1 milliarder til å bygge anlegg i Oslo de neste fire årene. Vi har spilt inn til departementet at mer av tippemidlene må fordeles til Oslo. Det er dyrere å bygge anlegg i pressområder, og dekningen, særlig i indre by i Oslo, er helt kritisk, sier byråden.

