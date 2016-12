Forbudt på Kampen og Vålerenga

Oslo

Se interaktiv grafikk som viser alle fyrverkeriuhellene i Norge fra 2009 til 2015 nederst i saken!

Det er totalforbud mot alle typer privat fyrverkeri innenfor Ring 2, som går fra Skøyen til Lodalen. Det samme gjelder i trehusbebyggelsen på Kampen og Vålerenga. Raketter med styrepinne er fortatt forbudt overalt, og du må fremdeles være over 18 år om du vil opp raketter.

Under fjorårets nyttårsfeiring fikk 18 personer øyeskader av fyrverkeri. Bruk beskyttelsesbriller og hold deg edru, er blant rådene til nordmenn i fyrverkerihumør.

– Vi jobber for at det skal bli null skader under nyttårsfeiringen, som jo skal være en hyggelig affære. Men det er fare for at det blir skader i år også. Vi håper folk bruker beskyttelsesbriller, er edru og holder barna unna steder der man skyter opp fyrverkeri, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Under fjorårets nyttårsfeiring fikk 18 personer øyeskader som følge av fyrverkeri. Antall personer som får fyrverkerirelaterte øyeskader i forbindelse med nyttårsfeiringen, har ligget på mellom 15 og 18 de siste fem årene.

Hender og fingre

I tillegg til øyeskader fikk folk i fjor også andre skader i ansiktet, skader på hender og fingre samt hørselsskader. Totalt 47 fyrverkerirelaterte personskader ble registrert i forbindelse med fjorårets nyttårsfeiring. Ti av de skadde var under 18 år.

– Man må ha oversikt over omgivelsene sine, og det er derfor det er så viktig at den som håndterer oppskytningen, er edru, sier Pedersen.

Avdelingsdirektøren understreker også at man aldri må prøve å tenne lunten to ganger.

– Folk må være forsiktige, slik at det blir et hyggelig nyttår, fremholder hun.

Forbud

Selv om man tar forholdsregler, er det imidlertid ikke lov å skyte opp fyrverkeri hvor man vil.

Selv om det er store begrensninger i bruk av fyrverkeri i Oslo, kan folk nyte Oslo kommunes fyrverkeri fra havnebassenget utenfor Rådhuset og ved Furuset idrettspark.

Tilsammen skal 500 kilo krutt ønske 2017 velkommen i Oslo. Rundt 40.000 osloborgere er ventet å samles utenfor Rådhusplassen ved midnatt nyttårsaften for å få med seg at det halve tonnet med krutt farger nattehimmelen og ønsker det nye året velkommen.