Flertall for lokalt vannskuterforbud i Oslo

Oslo

Etter at regjeringen sidestilte vannskutere med småbåter, har stadig flere kommuner langs Norges kyst med bekymring sett på frislippet.

Nå har turen kommet til Oslo.

Guri Melby, Venstres gruppeleder i bystyret , la under behandlingen av revidert Oslobudsjett i bystyret onsdag kveld fra et verbalt forslag, som fikk flertall mot Høyres og Frps stemmer.

«Bystyret ber byrådet utforme en lokal forskrift som sørger for at bruk av vannscooter er forbudt i de deler av Oslo kommunes fjordarealer som var skjermet etter den gamle nasjonale vannscooterforskriften. Den nye lokale forskriften trer i kraft umiddelbart for å sikre at et forbud er på plass sommeren 2017», står det i forslaget.

– Dette var svært gledelig. Nå håper jeg byråden for miljø- og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG) leverer raskt, for å få dette i stand før sommeren, sier hun.

– Skaper debatt

– Den siste tiden har det vært en god del debatt rundt regjeringens oppheving av forbudet mot å bruke vannskuter, og hvilke muligheter kommunene har til å lage regelverk. Nå har regjeringen presisert at kommunene kan lage sitt eget regelverk, sier Guri Melby til Dagsavisen.

Felles regelverk

– Venstre ønsker at Oslo, gjerne i samarbeid med nabokommunene, lager et slikt regelverk. Et privat forslag er den mest konkrete måten å løfte en sak på, men da blir det ikke behandlet før sommeren, og her tenker jeg at det bør jobbes raskt slik at man får et regelverk på plass så fort som mulig. Jeg har derfor utfordret byråden gjennom å stille et skriftlig spørsmål (sendt inn på fredag) som lyder som følger:

Onsdag 17. mai fjernet regjeringen vannscooterforskriften fra 2013. Med umiddelbar virkning ble reglene opphevet, og heretter er vannscootere likestilt med småbåter i det nasjonale regelverket. Kystverket har nå slått fast at Oslo kommune kan selv bestemme om vi ønsker frislipp av disse fartøyene.

Kommunene har hjemmel i motorferdselloven til å fastsette lokale forskrifter om bruk av vannscootere i vassdrag og innsjøer der det ikke allerede er forbudt.

– Jeg mener det bør gjøres for å ivareta natur og miljø, og til Østlandssendingen 15. juni ga byråd Berg positive signaler om at også hun ønsker en lokal forskrift, sier Melby.