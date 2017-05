Flere som ser Vål’enga

Oslo

Det er aldri kjedelig å følge Vålerenga. Det er like mye et faktum som at de som ikke holder med VIF er bønder og at Stabæks nåværende keeper dør litt hver gang det er strategisk å dø litt.

Ei heller i år, da bordet var dekket for VIF-dominans fra ende til annen. Vi hadde ikke hatt bedre utgangspunkt før en sesong siden 2005. Som den megalomaniske løgneren noe vest for Oslo ville sagt det (Nei, ikke Dag Eilev Fagermo denne gangen), vi skulle vinne så mye at vi kom til å bli lei av å vinne.

Likevel står vi kun med to seiere og sju poeng etter sju kamper. Til stor frustrasjon for alle involverte, med unntak av flere av de store mediehusene. Et Vålerenga som underpresterer, og flørter med ordet krise, er veldig salgbart. Selv om Viking ligger dønn sist, Lillestrøm har en dopa keeper og hele Norges Rosenborg på ingen måte har imponert noen, stikker Vålerenga av med alle negative artikler.

Nå sist søndag – da laget viste moral og hentet inn Stabæks ledelse helt på tampen – var mediehusene mest opptatt av at straffen Ghayas Zahid scoret på etter at Bård Finne ble felt, var tvilsom. La oss sette ting i perspektiv. Dette er første straffe Vålerenga har fått på over ett år. Det femte straffesparket vi har fått de siste tre sesongene, og det eneste straffesparket som har vært avgjørende for sluttresultatet siden 2014.

Bare denne sesongen har det vært grusomt mange klare straffesituasjoner vi ikke har fått straffe på, og sånn for å toppe det hele: Straffesparket var kanskje den eneste avgjørelsen dommeren i denne kampen kunne være stolt av. For det var veldig mye annet rart som skjedde.

En annen kjepphest noen mediehus pisker livet ut av er at det er dårlig oppmøte på Vålerenga-kamper. Publikum strømmer ikke til Ullevaal på den måten man burde forvente, men er dette helt riktig? Det er nå spilt fire hjemmekamper. Motstanderne har vært Viking, Sandefjord, Sogndal og Stabæk. Publikumstallene er henholdsvis 8.559, 6.778, 5.844, og 6.968. Til sammen 28.149. OK, ikke tall å rope hurra for, men dette er likevel svært positive tall.

I tilsvarende kamper i fjor trakk Viking-kampen 7.573 tilskuere, Sogndal-kampen 7.074, Stabæk-kampen 7.088, og i mangel av Sandefjord kan vi bruke Start-kampen rundt samme periode, som trakk 6.379 tilskuere. Det gir et samlet resultat på 28.114 tilskuere. Årets Vålerenga er i pluss med 35 tilskuere. Når man også tar inn i regnestykket at rundt 1.500 fribilletter var medregnet i alle fjorårets kamper, ja da ser man en betydelig bedring i riktig retning. Dette er også en viktig del av det store bildet.

Selvfølgelig ønsker vi enda flere på tribunen, men la oss ikke glemme at motstanderne på banen var Viking, Sandefjord, Sogndal og Stabæk. Apati overfor disse lagene er vel det Oslo-publikummet og mediehusene har til felles.

Det er godt å være ferdig med disse kampene allerede. Mai måned er ankommet og nå kommer de morsomme matchene som perler på ei snor.

Kampen i kveld, borte mot Aalesund, spilles på en bane vi ikke har hatt særlig hell på de siste sesongene. Ronny Deilas Vålerenga har muligheten til å fikse på dette. Og med et godt resultat i kveld, er det bare å glede seg til 16. mai-kampen i neste uke.

Fotballens festdag som den så fint kalles, i år mot nyopprykkede Kristiansund. Kanskje har de potensialet til å dra en del folk til Ullevaal av den enkle grunn at de er en kuriositet i årets Eliteserie, men viktigst er det at du kommer og støtter årets versjon av Oslos Stolthet.

Vi har ikke gjort det enkelt for oss selv, men noe er tydeligvis på gang. Den reisen vil du være med på. Bli med når vi skal kjempe om de siste 15 poengene som blir delt ut på Ullevaal Stadion!

Så kan du med god samvittighet være en av de mange som fyller vår nye stadion 10. september.

Vålerenga-tilhengerne Lars Erik Schou, Greger Thorvaldsen, Trond Erik Sandgren og Kjell Henning Thon skriver i Dagsavisen hver fredag, under vignetten Aperopet.