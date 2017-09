Fikse vannsklia? Alt for vannskli!

Oslo

I juni meldte Dagsavisen den triste nyheten om at sklia på Frognerbadet skulle være stengt i hele sommer. Beskjeden fra Bymiljøetaten var at de ville vente til sesongslutt med å utbedre den gamle sklia.

Men siden da har det rent en del vann i Frognerbekken, og nå har Oslo kommune bestemt seg for å rive hele sklia og bygge en splitter ny. Det foreslår i hvert fall byrådet i sitt forslag til Oslo-budsjett, som legges fram onsdag.

I budsjettet setter byrådet av 12,5 millioner kroner, til ny sklie og noen andre utbedringer på Frognerbadet.

– Den blir minst like kul som sklia i «Bukkene Bruse i badeland», sier en opplagt, men luekledd idrettsbyråd Rina Mariann Hansen da Dagsavisen møter henne en høstgrå formiddag i forrige uke.

Gammel sklie

Hun forteller at den gamle sklia ikke sto til å redde.

– Alt må rives. Den er nærmere 40 år. Vi fikk godkjenning bare for ett år sist. Og så er det problemer med at vannet renner ut i Frognerelva. Det er helt uholdbart, sier hun.

Hun forteller at sklia har vært drevet av en privatperson, og at kommunen ikke har visst om hvor dårlig stilt det har vært tidligere. Blant annet har vannkvalitet i sklia vært langt dårligere enn i de andre bassengene i Frognerbadet.

– Ok, så hva er planen?

– Det vi tenker er at det blir sklier for alle.

– Sånne actionfylte for de tøffe også?

– Vi kan ha en sånn som jeg tør å ta, men ikke sånn 80-meter dropp rett ned, beroliger hun.

– Vi skal gjøre det mer familievennlig på Frognerbadet.

– Hva med alle de som foretrekker å klatre over gjerdet for et ulovlig lite nattbad?

– Nei, det har vi ikke lov til å snakke om, sier hun.

Mulig det siste blir sagt med en antydning til ironi i stemmen, altså. Men hun bekrefter at de har ekstra vakthold og at det nå er piggtrådgjerder rundt badet.

Nye apparater

Men de 12,5 millionene skal ikke bare gå til sklier. Det skal også bygges nye lekeapparater, en vannpost, en basketkurv og noen bord og benker.

– Alt skal bli finere, sier hun, mens hun skuer over det slitne anlegget som står der i dag.

– Det skal ikke se så rælete ut.

Men det aller meste av pengene skal likevel brukes til ny vannsklie.

– Når er det klart?

– Vi satser på at det er på plass til 18. mai. Jeg kommer og bader da, sier hun.

Byråden presiserer at dette ikke er vedtatt ennå. Byrådet foreslår tilskuddet, og så skal det vedtas i bystyret.

– Men du skal vel være ganske dristig hvis du som opposisjonspolitiker foreslår å fjerne penger til ny sklie i Frognerbadet, sier hun.

Og rett før denne artikkelen gikk i trykken fikk vi en ekstra liten gradnyhet: Den nye sklia skal bli helt gratis. Ja, for de som er inne på badet, da.