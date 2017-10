Oslo

– NMCU mottok fredag 20. oktober avslag på søknad om videre arealdisponering til MC-parkering for pendlere. Det betyr at de plassene NMCU fikk på plass etter godt samarbeid med bymiljøetaten og trafikketaten for cirka 15 år siden, nå raseres parkeringsplass etter parkeringsplass, og ingen nye kommer til, sier Kari-Anne Søreng, Fylkessekretær for NMCU i Oslo/Akershus, til Dagsavisen.

– Avtalene vi inngikk den gangen og det gode samarbeidet vi har hatt til nå, har tydeligvis ingen verdi for Byrådet. Det er meget overraskende og skuffende, sier hun videre.

Etter at byrådet begynte å rulle ut sin kongstanke «Bilfritt Byliv», har hverdagen blitt vanskeligere for MC-folket.

Motorsyklistene blir ikke tilbudt alternativer til plassene de mister.

Det tilbys ikke flere parkeringsplasser til redusert pris i parkeringshusene.

Treffparkeringen på onsdager, som de har fått lov til å ha i sentrum i ett år til, betyr ingenting for pendlerne og tilreisende MC-turister da den kun gjelder noen timer onsdag kveld.

– MC er en del av løsningen for det vi alle ønsker å oppnå: Renere luft i byen vår, fortsetter hun.

Markeringer

MC-entusiastene har i sommer hatt flere markeringer i Oslo sentrum, blant annet utenfor Rådhuset, hvor det møtte opp ett par tusen MC-entusiaster.

Der stilte flere politikere opp, og snakket varmt om motorsykkelkulturen.

I sommer møttes byrådsleder Raymond Johansen og politisk ansvarlig i NMCU, Geir Strand, utenfor Rådhuset for å snakke «sykkel».

Mindre plass

– En MC eller moped tar mye mindre plass enn bil, og vi har lyttet til dem som har argumentert for dette, sa byråden da.

En motorsykkel er ikke en bil. den tar mindre plass, bruker mindre bensin og avlaster øvrig kommunikasjon. Motorsykkelen kan benytte kollektivfeltene og avlaster bilfeltene. Den kommer seg raskere fram, tar liten plass i trafikken og kan forsere stillestående og saktegående køer ved å bruke plassen mellom bilene. En MC-parkering er langt mindre enn en vanlig parkeringsplass.

– MC er en del av løsningen. Ingen ønsker vel at flere bruker bil til sentrum i rushtiden? Kollektivtilbudet må oppgraderes først, så kan andre tiltak ses på. Alle bor ikke langs kollektivtraseer, sier Søreng.

NMCU mener at politikerne må se på motorsykler gjennom andre briller.

– Bilfritt Byliv» er nå under utarbeidelse. Politikerne må se at MC er en del av løsningen og ikke en del av problemet, sier Ole-Ragnar Tandberg, Leder i NMCU Oslo/Akershus.