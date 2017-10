Oslo

Veireno ble med stor ståhei, pomp og prakt presentert som Oslos nye renovatører 1. oktober i fjor. Noe av det siste det forrige byrådet gjorde, var å skrive kontrakt med Jonny Enger-selskapet.

Dyr kontrakt

Fordi det var så billig.

Det skulle vise seg bli en dyr kontrakt, og Veireno hadde ikke før overtatt ansvaret, før klagene begynte å hagle inn på manglende henting. Søppel hopet seg opp, og folk fortvilet over lukt og ikke minst rotter og andre skadedyr som frydet seg over all søpla.

I denne uken for ett år siden rant det inn over 3.000 klager. Det ble lovet bedring, uten at det ble noe bedre.

Til slutt endte det med at Veireno i februar slo seg selv konkurs, etter at kommunen sa opp avtalen, og overtok selv.

– Dette er en kontrakt som aldri burde ha vært inngått, sa byrådsleder Raymond Johansen på en pressekonferanse, da det ble kjent at kommunen brøt kontrakten med Veireno.

– Et lite, uerfarent selskap fikk avfallshåndteringen i Oslo. Det har aldri vært gjort før. Med en slik løsning la de alle eggene i en kurv. Vi kan ikke tillate at kommunen stiller seg i en slik situasjon. Avtalen ble inngått før vi overtok. Dette er en kontrakt som aldri burde ha vært inngått, sa byrådsleder Raymond Johansen da.

– Innsamlingen går generelt bra og stort sett som planlagt. Nå som rutiner og kjøreruter har satt seg, klarer vi også å håndtere uforutsette hendelser (som for eksempel biler på verksted) på en god måte uten å påvirke daglig drift i særlig grad. I uke 40 og 41 mottok vi henholdsvis 163 og 149 klager, etter å ha ligget stabilt på rundt 250 klager per uke siden før sommeren. Det er en milepæl å endelig bryte 200-grensen. Målet framover er ikke bare å holde oss under 200 klager i uken, men å ta stadige steg ned mot 100, sier kommunikasjonsdirektør i Renovasjonsetaten, Kjersti Kristoffersen til Dagsavisen.

– Hva konkret har dere gjort for å bli bedre?

– Vi har jobbet mye for å få til effektive ruter. Vi har også kurset renovatørene i opplæring i nytt tidsregistreringssystem, grunnleggende HMS og sikkerhet, til det å legge på kjettinger. I tillegg har de fått skikkelig utstyr, sier hun.

Utfordringer

For tredje uke på rad er det nå under 200 klager, og det har vært en nedadgående de seks siste ukene.

– Den stadige framgangen viser at jobben vi har gjort siden vi overtok innsamlingen i egen regi, har vært god. Det lå åpenbare utfordringer i å overta en innsamling som ikke fungerte, samtidig som det er over tjue år siden Oslo kommune har drevet egen innsamling i fullskala. Avfallsinnsamling er en komplisert logistikk som ikke endres over natten, sier kommunikasjonsdirektøren.

