Femte strake seier for Vålerenga

Oslo

Vålerenga opplever paradokset i kamp etter kamp nå. For hver nye skadet spiller de får, hever laget forøvrig seg. Foran lørdagens kamp mot Stjernen var det Morten Ask som måtte melde seg på sykestua. Han er ute med en hodeskade. Men med et enda mer svekket mannskap kjørte Vålerenga over Stjernen i Furuset Forum.

- Andre spillere hever seg når de får mer ansvar. Vi må bare stå opp i kamp etter kamp. Nå blir det deilig med en hviledag søndag før Stavanger venter oss mandag kveld, sier Vålerengas bestemann mot Stjernen, Thomas Olsen til VIF tv.

Hardt kampprogram

For spillerne tåler tilsynelatende det tøffe kampprogrammet også. Torsdag ble formsterke Lillehammer utklasset på Lillehammer, lørdag ble det altså ny storseier over Stjernen og mandag er det avreise og kamp mot Stavanger.

- Ja, vi er godt trent, sier VIF-trener Roy Johansen, som endelig ser et lag som er inne i en flytsone etter mye motgang. Og kjernen i suksessen nå er at laget nesten er umulig å score på. Keeper Steffen Søberg tar det som kommer, men foran ham er det et hardtarbeidende forsvar. I lørdagens kamp fikk Stjernen avgårde bare elleve skudd og da er det vrient å vinne hockeykamper.

Mot Stjernen var det Fabian Gunnarsson som åpnet ballet midtveis i første periode da han satte 1-0 i overtall før Thomas Olsen doblet i midtperioden. 2-0 er ingen trygg ledelse i ishockey, men i Forum klarte Stjernen aldri å slå tilbake.

Og da laget pådro seg to nye utvisninger, var det Rasmus Juell og Vegard Aspehaug som satte de to siste i avslutningsperioden. Vålerenga vant skuddstatistikken 28-11 (11-3, 8-6, 9-2).

Ask med hodeskade

Men skadelista blir altså bare lenger. Mot Lillehammer torsdag (seier 4-1) var det Morten Ask som pådro seg en hodeskade som setter ham på sidelinja på ubestemt tid. Også Tallak Lyngset er ute. Fra før er altså spillere som Brede Csiszar, Martin Laumann Ylven, Andreas Stene, Markus Ekberg og Jørgen Moflag i gang med å trene seg opp. Da er det ikke mange backer igjen, men de som er der gjør manns jobb.

Foran mandagens kamp mot Stavanger skiller det fem poeng mellom lagene, i Vålerengas favør.

KAMPFAKTA

Vålerenga – Stjernen 4-0 (1-0, 1-0, 2-0)

Furuset Forum: 771 tilskuere

1. periode: 1-0 (13.40) Fabian Gunnarsson (Rasmus Ahlholm, Andreas Øksnes).

2. periode: 2-0 (23.27) Thomas Olsen (Øksnes, Tobias Lindström).

3. periode: 3-0 (48.08) Rasmus Juell (Lindström), 4-0 (52.25) Vegard Aspehaug (Joachim Sommer Nielsen).

Dommere: Eirik Hansen, Jutul og Tor Olav Johnsen, Manglerud Star.

Utvisninger: Vålerenga ingen, Stjernen 7 x 2 min.

Frisk Asker – Manglerud Star 4-1 (1-0, 1-0, 2-1)

Askerhallen: 1322 tilskuere.

1. periode: 1-0 (4.28) Victor Granholm.

2. periode: 2-0 (26.42) Endre Medby (Petter Kristiansen, Fredrik L. Jacobsen).

3. periode: 2-1 (42.07) Dylan Richard (Petter Lindblad, Steffen Ratejczak), 3-1 (46.23) Granholm (Medby, Oskar Nilsson), 4-1 (59.51) Garry Nunn (TJ Foster, Nilsson).

Dommere: Petter Bjerkan Bakken, Rosenborg og Robin Berg, Stjernen.

Utvisninger: Frisk Asker 6 x 2 min., Manglerud Star 4 x 2 min.