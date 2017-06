Fant løsning for Kirkeveien vgs

Oslo

– Jeg er veldig glad for at bystyret er enig med byrådet i dette, sier byråd for utdanning og oppvekst, Tone Tellevik Dahl (Ap) til Dagsavisen.

– Da vi ble gjort oppmerksomme på dette, ba vi Utdanningsetaten å se på det, og finne en løsning. Noe de gjorde, sier Tellevik Dahl.

Skolen manglet 400.000 kroner for å få budsjettet til å gå opp. Penger som ble vedtatt bevilget i bystyret onsdag.

Kirkeveien videregående skole er en spesialskole for elever med spesielle behov, og har elever som blant annet har hatt rus- og psykiske problmer.

– Vi ønsker å opprettholde tilbudet på dagens nivå. Noe vi viser ved å sette av 30 millioner kroner til rehabilitering av skolebygget, sier byråden.

