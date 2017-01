Evakuerte leiligheter på Grønland i natt

Oslo

«Melding om brann i bygård i Hollendergata. Det er røykutvikling i kjeller. Alle nødetater på vei.» Det twitret Oslo-politiet i tre-tiden i natt.

Men det tok ikke mange minuttene før avklaringen kom. «Noen har kastet fra seg en sigarettsneip som har ligget og ulmet mot noe treverk. Slukket nå og vi drar fra stedet», meldte politiets twitter-konto.

Adressen det gjaldt var Hollendergata 6, nabogården til utestedet Cafeteatret, som drives av teaterstiftelsen Nordic Black Theatre.

– Vi fikk inn melding via Brann- og redningsetaten, forteller en plystrende blid operasjonsleder Rune Ullsand i Oslopolitiet da Dagsavisen tar telefonen for å få en morgenoppdatering.

– Det var veldig lite dramatikk. Mest sannsynlig har noen kastet fra seg en sigarettsneip som har falt ned i et hull og havnet inntil noe treverk, sier han.

Ullsand forteller at det bor 20 personer i gården, men at ikke ble evakuert før situasjonen var under full kontroll.