Etterforskningen av Veireno har startet

Oslo

Arbeidstilsynet politianmeldte Enger 16. mars for brudd på arbeidsmiljøloven. Politiet i Follo går i disse dager gjennom dokumentasjon fra Arbeidstilsynet, og bekrefter overfor NRK at etterforskningen går over i neste fase, blant annet med avhør. Enger forklarte seg for politiet torsdag.

– Vi skal snakke med dem som representerer arbeidsgiver, og det er naturlig å kalle inn daglig leder. Dette kan utvides til en større personkrets, men det vil etterforskningen vise, sier leder for Øko- og miljøteamet i Follo politidistrikt, Tor Anders Persen.

Bakgrunnen for anmeldelsen er tilsyn gjort i desember og januar som viser at enkelte av Veirenos søppeltømmere i Oslo jobbet opp til 88 timer i uken. Enger slo selskapet konkurs 22. februar i år. Oslo kommune hadde da hevet kontrakten.

– Selv om et selskap har gått konkurs, er det noen som er ansvarlig. Derfor har vi nå gått til politianmeldelse av øverste leder, sa Hanne Luthen, regiondirektør for Arbeidstilsynet i Østfold og Akershus, da anmeldelsen ble kjent.

– Jeg tar det hele med fatning fordi vi har bidratt med masse informasjon om hva som faktisk har skjedd i denne saken. Ellers er dette en pågående etterforskning som jeg ikke har ytterligere kommentarer til, sier Enger. (NTB)

