Et kult hatoppgjør

Oslo

Skottland har sitt Old Firm, Spania har El Clasico. I Italia finner man både Derby di Milano og Derby della Capitale, mens Argentina kan skilte med sitt Superclasico.

Olympiakos mot Panathinaikos, Galatasaray mot Fenerbaçhe, Liverpool mot Manchester United. I alle ligaer finner man minst ett klassisk hatoppgjør med bakgrunn i geografi, sosial klasse, politikk eller religion.

Kampen som er den første alle supportere ser etter når terminlista offentliggjøres, og hvis resultat kan sende titusenvis av mennesker inn i enten tung depresjon eller manisk eufori.

Felles for alle disse storkampene: De blekner mot det vi har i vente på Ullevaal i morgen. Vålerenga mot Lillestrøm. Velkommen til verdens desidert kuleste hatoppgjør!

Matchene mellom VIF og LSK har alltid levd sitt eget liv, nærmest helt uavhengig av omverdenen. Formkurver, tabellplasseringer og tilgjengelige spillere? Glem det. Det har ingen ting å si. Vålerenga – Lillestrøm blir alltid et tett og jevnt oppgjør uansett.

Sånn sett er det litt søtt å se hvordan Lillestrøm denne uka har jobba desperat for å få Erling Knudtzon spilleklar til kampen. Knudtzon har vært LSKs store formspiller denne sesongen, og er med sine fem mål den eneste LSK-spilleren som har putta mer enn to kasser i år.

I forrige helgs oppgjør mot Viking var han så uheldig at begge beina hans mista absolutt all kraft, og klappa sammen som to altfor høye korthus, fordi en Viking-spiller kom borti overkroppen hans innafor sekstenmeteren. Straffe, mente Lillestrøm. Filming, usportslig oppførsel og soleklart gult kort mente dommeren og de fleste andre som så situasjonen.

Og siden kortet var Knudtzons tredje for sesongen må han stå over kampen mot Vålerenga.

Istedenfor å bare ta den velfortjente straffen brukte LSK både søndag kveld og mandag på å grine i media over hvor urettferdig det var at forbundet drev en heksejakt på dem. Blant annet satt Lillestrøm-nestor Ivar Hoff på TV og mente at han skulle bruke et bilde av dommer Martin Sleire Lundby som dartskive.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

Hele Lillestrøm-miljøet viste en evne til å framstå som idioter ved det minste tegn til motstand som selv Kåre «Brutter’n» Ingebrigtsen ville vært stolt av. Resultatet av protestene var selvfølgelig et blankt avslag fra dommersjef Terje Hauge.

Men for oss som er glade i Vålerenga er det bare deilig å se LSK fornedre seg selv på denne måten i uka før storkampen. Det gjør at det blir ekstra deilig å slå dem i morgen. Og kanskje vi til og med får gleden av å våkne opp til overskrifter søndag morgen hvor Lillestrøm skylder på Knudtzons karantene for tapet på Ullevaal? Ingen ting hadde vært mer morsomt.

For Vålerengas del er Lillestrøm akkurat den motstanderen vi trenger nå. Sesongen så langt har stått til godkjent minus, men i kampen mot Rosenborg så vi glimt av hva som bor i laget. Da var det full øs fra første stund, og fire-fem spillere som falt sammen med melkesyreoverdose og krampeanfall i hele kroppen i det dommeren blåste av matchen.

Innsats, vilje, glød. Det nettopp en sånn prestasjon vi trenger i morgen, etter det store gjespet som var kampen mot Strømsgodset forrige helg.

Og en sånn prestasjon kommer vi garantert til å få. Spiller du i Vålerenga så blir du automatisk gira opp før kampene mot Lillestrøm, og vice versa. Forvent skyhøyt tempo og knehøye taklinger, to lag som kommer til å gjøre alt for å vinne, og marginer som vipper kampen i Vålerengas favør til slutt.

Det er bare å glede seg!

Vålerenga-tilhengerne Lars Erik Schou, Greger Thorvaldsen, Trond Erik Sandgren og Kjell Henning Thon skriver i Dagsavisen hver fredag, under vignetten Aperopet.