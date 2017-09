Et hockeylag i eksil

Oslo

Man skal være ganske fjern for ikke å ha fått med seg at Vålerenga åpnet sitt nye stadion forrige helg. Opptakten til åpningshelga har vart lenge og har dessverre, men kanskje forståelig nok, overskygget hockeylaget fullstendig. For de serieåpnet fredag for en uke siden foran 5142 tilskuere i Gjøvik Fjellhall. Gjøvik sa du?

Ja, og det var nok litt kontroversielt blant en del Vålerenga-fans. Men for å være ærlig forstår jeg det. Motstander var Storhamar, og de gikk mann av huse for å se Patrick Thoresen gjøre comeback for klubben, i tillegg til at de nå endelig fikk ventilert mange måneders innestengt Oslo-hat. Dette var en stor inntektsbringer for vår kjære hockeyklubb, som går for lut og kaldt vann. For mens fotballklubben nå endelig har flyttet hjem til et flott anlegg lever hockeyklubben i eksil. Det administrative drives ut fra midlertidige kontorer i Stålfjæra langs Østre Aker Vei. Laget trener i ungdomshallen på Jordal, mens den sportslige ledelsen holder til i en campingvogn utenfor. Og hjemmekampene spilles i et provisorisk utrustet Furuset Forum. Kontrasten er enorm akkurat nå.

Og det hjelper ikke at Nye Jordal Amfi ligger an til å bli kraftig forsinket. Byggearbeidet har ikke kommet i gang, fordi det skulle vise seg at Hovinbekken ligger høyere i terrenget enn tidligere antatt. Dette skyldtes mangelfulle tegninger fra gammelt av. Akkurat det er kanskje ingen bombe for selv i OBOS-blokka mi fra 1958 er det skeive vegger, så at de ikke målte nøyaktig høyde på Hovinbekken i 1949.. vel.

Dagsavisen har tidligere meldt at dersom Nye Jordal Amfi ikke står klar til seriestart 2018, vil Vålerenga Hockey tape noe sånt som 4 millioner kroner i måneden så lenge den ikke er klar. Katastrofe, selvsagt. Og når vi vet at færre folk drar til Furuset enn først antatt kan sånne «showkamper» være en måte å holde klubben flytende på.

Så hva med kampen? Jo, Vålerenga bet bra fra seg mot favorittene. Enga har fortsatt en vinnerkultur og en tøffhet som gjør at de er en vond motstander selv i vanskelige tider. Storhamar vant kampen 4-3, men Vålerenga kom tilbake og reduserte tre ganger.

Vi har fortsatt Norges skarpeste førsterekke i Ylven, Lindström og Ahlhom, vi har Steffen Søberg i mål, og vi har en del rutine i folk som Brede Csiszar, Andreas Øksnes, Filip Gunnarsson og Morten Ask. I tillegg har vi fått hjem Andreas Stene - og selveste Anders Myrvold (42) gjorde et kortvarig comeback for å kjenne på nivået.

Han spilte kampen mot Storhamar og markerte seg i kjent stil med 12 utvisningsminutter (På 11 minutters istid!). Dessverre fant han ut at det ble for mye å spille topphockey med jobb og familie, men morsomt var det å se han tilbake en siste (?) gang.

Samtidig som det er noen gamle travere på laget har Vålerenga tatt opp mange unge spillere fra egen junioravdeling. Juniorlaget vant NM forrige sesong, og det skal bli veldig moro å se noen av de gutta prøve seg i Get-ligaen.

I en sesong med lave forventninger og rutinerte spillere å lære av, er dette en god mulighet for de gutta. Enga stiller dermed med en god aldersmix, og i tillegg så vant Vålerenga Get-ligaens Ironman-konkurranse i sommer. Dette er sommerkonkurransen hvor alle lagene møtes for å vise hvem som er best fysisk, og Vålerenga tok førsteplass et godt stykke foran Stavanger Oilers. I tillegg vant Martin Laumann Ylven den individuelle konkurransen overlegent. Kanskje ingen bombe at det fysiske grunnlaget er på plass når vi vet hvem som trener dem.

Jeg synes det sier ganske mye om Oslos Stolthet at selv i en periode der klubben lever ut av en koffert og går på lut og kaldt vann, så klarer man fortsatt å bite fra seg. Ingen lag i Norge skal gå rundt og glede seg til å møte Vålerenga i Furuset Forum denne sesongen.

Noen av de første til å kjenne det er tigrene fra Asker, som av mange er tippet som årets seriemester. De gjester Furuset Forum søndag. Hvis den blir klar. Det er i skrivende stund høyst usikkert.