Eriksen: - Vålerenga trenger en bekreftelse

Oslo

Av Jørn Henriksen Skjærpe

I kampen mot Brann forrige serierunde (2–1) tok Vålerenga sin første trepoenger siden Lillestrøm ble slått 3–1 24. juni. Samtidig fikk Ronny Deilas mannskap et lite pusterom i bunnstriden.

– Jeg så en voldsom glede og lettelse fra VIF etter Brann-kampen. I serien hadde jeg ikke sett den type «fres» offensivt siden Lillestrøm ble slått i juni. Det samme gjelder aggressiviteten i forsvarsspillet, sier tidligere Vålerenga-spiller Bengt Eriksen, nå fotballekspert hos Eurosport, til Dagsavisen.

– Mobiliserte

Eriksen mener VIF fikk en ekstra vekker av å innse alvoret før 2–1-seieren.

– Vålerenga risikerte å ligge på nedrykksplass med tap mot Brann. Jeg tror det fikk laget til å mobilisere litt ekstra. Nå gjelder det å gjenskape prestasjonen mot Stabæk (i dag). Gjør VIF det, da tror jeg vi ser et lag som nærmer seg riktig spor, sier fotballeksperten.

Han advarer imidlertid hovedstadslaget mot å ta lett på oppgaven på Nadderud.

– Hvis man ikke får en bekreftelse som den mot Brann, men heller en ny nedtur, så kan det gjøre vondt, påpeker Eriksen.

Trener Ronny Deila innrømmet nylig at laget hans mangler litt spisskompetanse. Dét mener Eriksen følgende om:

– Jeg synes kanskje ikke at man har fått inn de helt riktige typene, men det er jo Deila som har hentet dem. Han har fått inn flere spillere. Hvis du drar med deg masse melk hjem fra butikken, så blir det rart om du plutselig skal kaste ut melken og kjøpe mer, illustrerer han.

Spillestil

– Jeg tror det handler om måten VIF spiller på. Hvis laget bare skal dytte ballen sidelengs og bakover, så spiller det liten rolle hvilke ferdigheter spillerne har. Jeg sier ikke at Deila har ønsket å spille slik, for det har han ikke, men mellom Lillestrøm-kampen i juni og Brann-kampen sist har det vært for omstendelig. Mot Brann var gnisten der. Spillere som Chidera Ejuke og Samúel Fridjónsson viste seg fram på en bra måte, sier Eriksen.

Vålerenga står med 27 poeng etter 22 serierunder. Avstanden til Tromsø på direkte nedrykk er fem poeng, mens Aalesund på kvalifiseringsplass kun er to poeng bak VIF.

Tror ikke på nedrykk

– Ingen lag er for god til å rykke ned. Det må også VIF være klar over, hvis ikke lever man på en løgn. Jeg tror ikke at Vålerenga rykker ned, og jeg tror ikke at Brann-kampen var et blaff. Men spillerne må brette opp ermene også i kampen mot Stabæk, de må ikke slippe seg ned. Får de en ny god opplevelse, så vil det gi dem selvtillit i fortsettelsen, sier Eriksen.

Robert Lundström måtte stå over kampen mot Brann med gule kort, men mot Stabæk er VIF-backen tilbake. Moham­med Abdellaoue, Daniel Fredheim Holm, Ernest Agyiri og Bård Finne er fortsatt ute med skader, opplyser klubben.

Usedvanlig mange lag er i teorien med i nedrykkskampen. Fredag kveld gjorde Kristiansund et byks oppover etter at de vant hele 4-0 over Brann i Bergen.