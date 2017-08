En spennende dag for lille Stine

Oslo

Ny sekk, nytt pennal, alle bokstavene på plass, og en bestevenninne i samme klasse.

I går hadde Stine Wannerstedt Molden fra Etterstad i Oslo sin aller første skoledag, i likhet med 63.278 andre førsteklassinger rundt omkring i landet.

– Jeg fikk ikke sove i natt, sier Stine.

Fiks ferdig (nesten)

– Nei da, det er ikke 17. mai. En bunadskledd rektor, Vibeke Saltnes Olsen, kunne avkrefte at det var nasjonaldag, men en såpass stor merkedag at både hun og assisterende rektor Anne Zetterdahl hadde trukket i finstasen. Brynseng skole er nemlig splitter ny til skolestart 2017, så ny at det fremdeles var håndverkere i skolegården mandag morgen.

Men det meste var, ifølge en meget spent rektor, visstnok på plass. Skolen er bygget etter passivhus–standarden, og har blant annet 1000 kvadratmeter med solcellepanel på taket som skal sørge for at skolen er nærmest selvforsynt med strøm. Der er det også flerbrukshall og ballbinge, og hele skolen skal være grønn og fremtidsrettet.

– Alt på skolen skal være miljøvennlig, forteller Saltnes Olsen.

Opprop i bunad

Mye har altså forandret seg siden rektor selv hadde første skoledag på Lambertseter skole i 1982, men sommerfuglene i magen for spente førsteklassinger, de er de samme.

Så når rektor og assisterende rektor roper opp elevene, kan veien over gulvet bli litt for tøff for noen.

– Bare ta med deg pappa. Og det er lov å ikke klemme!

De to bunadskledde smilte fra øre til øre, og i går var det aller meste lov. Også å ta med mamma og pappa helt inn i klasserommet.

Blanke ark

– Velkommen til 1B!

Kontaktlærer Tina Bertelsen viser vei inn i klasserommet med navneskilt på pultene og smartboard på veggen. Stine finner plassen sin ved vinduet, på en firergruppe ved siden av Marlon, og bestevenninnen Vilde er rett i nærheten.

Foreldre fotograferer, mens 24 elever har kastet seg over matematikklossene som ligger i hvite plastikkurver på pulten. Det blir det mye støy av.

Men Bertelsen har 16 års erfaring i skolen, og snakker med lav stemme mens hun ber elevene om legge klossene vekk, og deler ut den aller første skoleoppgaven. Fargelegging. Stine finner fram ubrukte fargestifter fra det nye pennalet i den nye sekken.

Foreldrene skysses ut, og døra til klasserommet lukkes. Skolehverdagen kan begynne.

I dag er det offisiell åpning av Brynseng skole. Ordfører Marianne Borgen kommer, og alle elevene skal bidra med sang og dans.