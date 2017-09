Oslo

Av Dag Kjørholt

– Det har vært en voldshendelse, hvor fornærmede er bekreftet død på stedet. En person er pågrepet for hendelsen. Vi er på stedet med krimteknikere og flere patruljer, og foretar nå taktisk og teknisk etterforskning, opplyste politiet i Oslo sent onsdag kveld

Nakkholmen: Det har vært en voldshendelse, hvor fornærmede er bekreftet død på stedet. En person er pågrepet for hendelsen. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) September 13, 2017

Vi er på stedet med krimteknikere og flere patruljer, og foretar nå taktisk og teknisk etterforskning. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) September 13, 2017

Operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt sier til NTB at det er brukt en gjenstand i utøvelsen av volden, men ønsker foreløpig ikke å gå inn på hva slags type gjenstand det dreier seg om.

Hun sier til NRK at det ble forsøkt livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. Politiet tror ikke det er noen relasjon mellom avdøde og den pågrepne.

Politiet vil komme med en pressemelding om saken torsdag.

Skjedde utendørs

Ved hjelp av en politibåt og en av brannvesenets båter ankom politiet øya sju minutter etter at de mottok den første meldingen om hendelsen klokka 21.15. Helsepersonell tok seg til Nakholmen i luftambulanse. Ifølge VG ble den antatte gjerningspersonen pågrepet klokka 21.40.

– Vedkommende er kjørt til arresten og vil bli avhørt torsdag. Vi er så vidt ferdig med den akutte fasen i dette oppdraget nå. Vi er fortsatt ute på øya med krimteknikere og øvrig personell for å undersøke åstedet, både med tanke på det tekniske og med å snakke med vitner, sier Aune til NTB natt til torsdag.

Hun regner med at politiet vil få mer klarhet i hendelsesforløpet torsdag, men det er på det rene at det har vært en voldshendelse som har endt opp med et dødsfall.

– Vi har fått opplyst at dette skjedde utendørs, trolig i nærheten av ferjeleiet på øya, sier hun.

Hundrevis av hytter

Det er i underkant av 200 private hytter på Nakholmen. Det er fast ferjeforbindelse til øya som ligger rundt tre kilometer fra Rådhusplassen.

Pressevakt Øystein Dahlen Johansen i Ruter sier at selskapet kjenner til hendelsen.

– Politiet ga oss beskjed om at de ønsket at båten ikke la til kai klokken 22.38. Vi tok så kontakt med båten, som ikke la til, men fortsatte til Hovedøya og deretter til Aker Brygge, opplyser han.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Natt til torsdag var åstedet sperret av mens politiet gjorde tekniske undersøkelser.

– Jeg tror det er såpass seint nå at ikke så mange blir berørt av dette rent praktisk, sier operasjonslederen.

Det er heller ingen ferjetrafikk til og fra Nakkholmen natt til torsdag. Siste avgang var klokka 22 fra Aker Brygge og første ferje går klokka 6.30 torsdag morgen. (NTB)