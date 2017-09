Oslo

Etter gjentattemislykkede opplivningsforsøk på et nedslitt Tøyebad, har byrådet bestemt seg for å rive hele badet, og bygge nytt.

Men det koster.

Runder milliarden

– Vi har satt av en milliard kroner til nytt Tøyenbad på budsjettet for 2018, sier finansbyråd Robert Steen (Ap) til Dagsavisen.

Det er nesten dobbelt så mye som hva nye Jordal Amfi vil koste. Om de greier å holde budsjett, etter at det i går ble kjent at arenaen blir ett år forsinket.

Når byggingen av nytt Tøyenbad kan starte, er ennå ikke klart.

– Vi er i gang med forprosjekteringen, sier pressekontakt i byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet, Beate Svenningsen.

– Vi vet at indre by er det området i Oslo med dårligst dekning når det gjelder idrettsanlegg. Det er et kjempestort behov for en permanent hall, sa Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo til Dagsavisen i sommer.

Hall i badet

Hun vil også bygge ny flerbrukshall – inne i det nye Tøyenbadet. Byrådet har bestilt forprosjekt på det nye Tøyenbadet, der det skal undersøkes om det er mulig å få plass til en flerbrukshall og hvor mye det koster.

– Problemet med Tøyenbadet i dag er ikke at det er for få kvadratmeter, men at de er dårlig brukt. Vi trenger ikke å ta mer av parken, vi må utnytte den plassen vi har. Når du kommer inn på Tøyenbadet er det veldig mye korridor, det er dårlig utnyttelse av plassen. Det går fint å bygge på samme reguleringsareal, for vi gjør det på 2017-måten, sier byråden.

Guri Melby, gruppeleder for Venstre i Oslo, mener rivingen er et godt eksempel på Venstres hovedinnvending til måten byrådet jobber med Tøyen på.

– Det er manglende helhetlig planlegging, og mangel på vilje til å involvere både bystyret og lokalbefolkning i å finne de beste løsningene, sa Melby till Dagsavisen da det ble kjent at byrådet vil rive Tøyebadet, og bygge nytt.

Hun er heller ikke fornøyd med byrådets valg av beliggenhet for et eventuelt nytt bad.

– Jeg reagerer ganske kraftig på at de tilsynelatende bare har bestemt seg for å bygge nytt bad der det gamle ligger, sier gruppelederen.

Melby viser til utredninger fra 2014 og 2015 som mente badet burde flyttes til Caltexløkka lenger ned i Tøyenparken. Begrunnelsene for dette var at badet skulle ligge nærmere t-banen, og for å unngå stenging under byggeperioden.

4,9 milliarder

På Oslobudsjettet for 2018, som presenteres i dag, setter byrådet av hele 4,9 milliarder kroner til idrettsanlegg.

– Bortsett fra Tøyebadet, er det ikke planlagt noen store investeringer i anlegg. Men det blir mange nye kunstgressbaner og oppgraderinger av eksisterende anlegg, sier Robert Steen.

– Ny innendørs skøytebane på Valle er ikke kommet så langt at vi kan vurdere det i budsjettsammenheng ennå, sier han.