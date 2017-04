En mann med godt humør

Oslo



– Skal det være en skjønnhetsrabatt?

Man skvetter litt hvis man ikke har tatt bussen med Per Bakke (61) bak rattet før.

Mannen som alene får over 80 prosent av all ros som kommer inn til Unibuss, har nettopp svingt 21-bussen ut av bussterminalen på Helsfyr. Nå sitter han der, behagelig tilbakelent i førersetet i den skarpe vårsola på vei ned til sentrum – med colaflasken trygt plassert på siden og røykpakka på innerlomma – og småflørter med kvinnen som skal kjøpe en billett. For han flørter, eller?

– Jeg prøver bare å få folk til å smile. Men forfør gjerne sjåføren mens han kjører. Hahaha!

Alt gikk galt

At han ble Oslos blideste bussjåfør, er ren slump. Egentlig drømte han om å leve av musikken, noe han også gjorde i 20 år, ved siden av diverse småjobber. Men for 17 år siden befant han seg i Bergen, arbeidsledig og langt nede. Gjennom arbeidsformidlingen fikk han mulighet til å ta busslappen. Oppkjøringen gikk ikke helt knirkefritt.

– Alt som kunne gå galt, det gikk galt.

Bakke forteller om lav sol og en høy lyd av en jernstang som skraper mot siden av bussen, i tillegg til et ødelagt speil mot en lastebil.

Men han fikk en sjanse til («jeg skylder Åsane trafikkskole en stor takk, det må du bare få med»), og har vært den blideste i bransjen siden.

Allsang og kjærlighet

Tilbake på 21-bussen. Bakke har gitt skjønnhetsrabatt og ønsket sine passasjerer både en god og artig middag. I Sannergata oppfordrer han oss om å ta vare på all verdens paradidler.

– Paradidler?

– Ja, det er et trommeuttrykk. Musikklinja på Foss ligger rett her nede, vet du, så det hender jeg drar noe om g-strenger, også. Mye går på rutine, men det blir best om jeg improviserer.

Han nevner i fleng. Bussen full av barnehageunger, når stoppestedene skifter navn til Pizzasvingen og Iskremalleen. Allsang med hode, skulder, kne og tå, gjerne hvis det er trangt om plassen. Når folk med gitar kommer på får passasjerene beskjed om at bandet er ankommet. Hører han klirring i posene på fredagskvelden, opplyser han om at han hører lyden av italiensk rødvin. Ønsker om å ta vare på hverandre og kjærligheten. Det gikk forresten fullstendig galt en gang.

– Jeg fikk en lapp av en ung kvinne da hun gikk av bussen. Jeg trodde det var ros, vet du. Men der sto det at hun var blitt forlatt og alene med en liten unge, så hun syntes jeg burde tenke meg bedre om. Men jeg satt der med kjærlighetssorg bak rattet, selv jeg. Man kan ikke gjøre alle til lags.

Student på flyttefot

På Alexander Kiellands plass kommer en ung student inn på bussen med et lass flytteesker under armen. Bakke griper mikrofonen.

– Så koselig at du flytter inn!

Men så, midt i rushen, på full fart mot Bislett, blir det brått stille. Mikrofonen i bussen dør.

– Ja, ja. Den skal jo ikke misbrukes. Det viktigste er å få passasjerene fra a til b.

Bakke har stanset på Aker Brygge, bussen er tom for passasjerer. Han tar seg en røyk på utsida.

– Noen synes kanskje jeg har litt for godt humør, men selv om du får deg en smell, så kan du jo se litt lyst på livet.

Fem om Per

«Kjære du som kjørte 21-bussen fra Carl Berner i dag mellom 09:45 & 10:00 - for en fin fyr du var! Forfriskende på «morra»kvisten.»

Gry Walstad‏

«Bussjåføren på 21-bussen delte akkurat over høyttaler at det er svinestek på menyen på Schrøder i dag. Stas med litt lokal info.»

Tine Jacobsen

«Hvem er sjåfør på 21-bussen retning Helsfyr som er ved Københavngata nå? Fantastisk type!»

Krister Vangen‏

«Bussjåføren på 21-bussen tar en “Aasen” i kjærlighetens tegn og forteller om romantiske muligheter på hvert stopp.»

Joakim Grov Roald

«Jeg klarer ikke slutte å tenke på denne mannen, som uten å vite det gjorde dagen min så fin.»

Tonje Johannessen