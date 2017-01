En bil som ikke bråker? Sorry, det går ikke.

Oslo

Jeg satte meg inn i en splitter ny elbil her om dagen. Feit som bare det. Så ut som en Tesla, men kosta mindre enn en Prius. Så mye ekstrautstyr at man føler seg rik. Nok batteri til at man kommer fram. Ryggekamera. Cruisekontroll. Og hvis du sovner, så holder den seg i riktig fil. Muhaha. Råfett. Moderne som bare det.

Jeg skrur på bilen, ikke en lyd. Er den egentlig på i det hele tatt? Jo da. Det lyser på dashbordet. Bare å sette den i (automat-) gir og kjøre i vei. Trykke sakte inn gasspedalen. Bilen begynner muntert og forsiktig å bevege seg framover.

Men hva er det jeg hører? En lyd!

Hymm-hymm, sier bilen. Omtrent som hun professor Uffert i Harry Potter. Hymm-hymm. Her er jeg, liksom. Så mye for hitech-bil.

Det er ikke motoren som bråker. Ikke er det hjula mot asfalten. Ikke er det stereoanlegget og ikke er det ungene i baksetet. Så hva kan det være?

Jo, du skjønner. Hymm-hymm-lyden er der for å varsle folk i nærheten om at her kommer det en elbil. Det er EU-regler. På full fart til Norge. Såpass full fart at mange av elbil-fabrikantene har begynt å legge det inn allerede.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Dermed har vi følgende situasjon:

I det øyeblikket vi endelig har greid å kvitte oss med bråkete bensinmotorer, så skal vi pålegge de supre, stillegående bilene våre å lage støy!

Er det bare jeg som synes det er litt … øhh … ko-ko?

Jeg vil ikke ha bråkebil, jeg vil ha ninjabil! Min ninja skal snike seg rundt gatehjørnene og ikke forstyrre noen! Først når jeg trykker på hornet skal den bråke.

Men nei. Vi får ikke ha lydløse ninjabiler, i redsel for at stillegående biler skal føre til trafikkulykker. Særlig de blindes organisasjoner ivrer for elbil-bråk. Mange oppgir at de har opplevd farlige situasjoner og nestenulykker.

Og det forteller folk til meg også. De er redde for ulykker. De blir skremt av å gå ut i gata og så plutselig oppdage en elbil på vei mot dem. Vi er vant til motorlyd. Det skremmer oss når vi ikke hører det.

Og dermed får ikke bilene være ninjaer. De skal være sjørøvere, som ravende fulle skal beine mot oss med sverdet høyt hevet og rope ARRRR! Ingen skal noensinne være i tvil: Her kommer Kaptein Rødskjegg!

Men jeg vil ikke ha sjørøver-bil. Jeg vil ha en ninja.

Det skal sies. Bilen har knapp. Et lett trykk der det står VESS, og lyden forsvinner. Enn så lenge er det tillatt å skru av lyden. Andre elbiler har ikke engang giddi å legge inn lyd ennå, men planlegger å oppdatere bilene sine via internett seinere. (Hvilket også beviser at verden tross alt har gått framover.)

Les også: Elbilene er tilleggsbiler

Men hver gang jeg hører hymm-hymm-lyden, så løper tankene mine til en gammel historie min kloke onkel alltid pleide å fortelle meg. Historien om det røde flagget.

Du skjønner, da bilen kom til England ble det også innført en lov. Ikke helt ulik loven om elbilen som ikke får være ninja.

Den gang var det den stakkars hestekusken som ble utfordra. Men kusken hadde åpenbart gode lobbyister.

Engelskmennene vedtok nemlig noe av det vakreste stykke teknologihatende lovverk noensinne: De vedtok at en mann med rødt flagg måtte gå foran bilen for å varsle. Flagget skulle fortelle andre trafikanter at her kommer en livsfarlig bil! Pass opp!

I dag er det ingen som krever menn med røde flagg. I stedet vil vi ha professor Uffert: Hymm-hymm! Her kommer en bil! Pass opp!

Mens jeg sier som sjørøveren: Arg!