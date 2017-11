Elever dropper Operasjon Dagsverk og finner egne prosjekter

Oslo

Hvert år samler elever inn så mye penger de kan, enten det er ved jobb, husarbeid eller kakesalg. Elevenes innsats skal gi minst 250 kroner per hode.

Operasjon Dagsverk (OD) fant sted 2. november. I år går midlene til Naturvernforbundet og Natur og Ungdoms utdanningsprosjekter midt i verdens største oljekatastrofe i Nigeria.

Hvert år samler Operasjon Dagsverk inn rundt 30 millioner kroner, ifølge Bistandsaktuelt.

Ved Jordal skole har de valgt et eget prosjekt. De har i 11 år nå jobbet inn penger til en skole i Guatemala, et land hvor halvparten av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Mange har derfor ikke råd til skolegang til barna sine.

– Samler inn til skole

Rektor Halvor Holm, ved Jordal skole sier det er en glede å få hjelpe. De samler inn til undervisningsenteret CEMIK i Chajul.

– Vi samler inn penger til en skole i Guatemala. Det er et veldig fattig område med nesten ikke penger i det hele tatt, og der er det sånn at de ikke har et skoletilbud. Vi er de eneste som gir denne skolen penger, og dermed er vi grunnen til at de klarer å drive skole. På den skolen går det 100 barn og de får mat hver dag, sier rektor Holm.

100.000 kroner hvert år

Jordal skole samler inn omtrent 100.000 kroner hvert år.

– Det føles veldig godt. Det er noe som heter at ekte glede er å glede andre. Og det gjør noe med oss selv. Det gjør at vi føler oss bedre, og vi blir litt gladere. Og det er noe som kan gjøre oss stolte, sier Holm om innsamlingen som er oppe i 850.000 kroner totalt over årene.

– Vi satt et mål i år å samle inn 150.000, for hvis vi klarer det, har vi samla inn 1 million kroner. Og da blir det full fest på Jordal, sier Holm.

Operasjon Dagsverk er oppatt av at bistanden skal være bærekraftig.

– Vi vet at skoler velger andre prosjekter enn OD. Men likevel har OD flere skoler påmeldt i år, enn i fjor. De fleste skolene vil ha en form for bistandsprosjekt og det syns jeg er veldig bra, det beviser at ungdom bryr seg. Men det er også mange ungdommer som er kritiske til bistand, hvilket er også bra fordi bistand er kompliserte greier, sier leder Sandra Skiaker (20) i OD, som ikke har noe eksakt tall over hvor mange skoler som velger eget prosjekt.

– Må være bærekraftig

Men hvorfor velger man bort OD mon tro?

– Ja, det er et godt spørsmål, vi prøver å finne ut hvordan vi kan gjøre OD bedre for skolene. Verden har blitt mindre og folk reiser og finner prosjekter de vil støtte, barnehjem, skoler og så videre. Men man vet ikke alltid om det er en bærekraftig bistand. OD stiller krav til at prosjektet er bærekraftig, sier Skiaker.

Utenfor Tøyen T-banestasjon står to Jordal-elever og selger kaker for skoleprosjektet i Guatemala.

– Vi hjelper barn for det er bra at de kan få utdanning som vi får i Norge, fordi alle er like, og da fortjener alle like muligheter, Sier Nesma Abuyounis (15) fra klasse 10E.

– Vi jobber bare en dag, mens de må jobbe hver dag, legger Diellona Bulliqi (15) til.

(Artikkelforfatteren er elev ved Jordal skole, og har jobbet i Dagsavisen i forbindelse med innsamlingsdagen).