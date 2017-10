Oslo

– Jeg er bekymret for de eldres helse, sier Frps Aina Stenersen, som sitter i Helse- og sosialkomiteen i bystyret.

Nå har hun stilt byråd for eldre, helse- og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen (SV), et skriftlig spørsmål, hvor hun uttrykker sin bekymring.

Rapport

– Vi i Helse- og sosialkomiteen har fått en oppfølgingsport fra kommunerevisjonen i Oslo kommune etter rapport 17/2014 forebygging og behandling av underernæring hos hjemmeboende eldre i Frogner bydel. I Oslo kommune har man ikke et system for å behandle dette systematisk. Det vil enkelt si at hjemmetjenesten i Oslo ikke kartlegger de eldres ernæringstilstand. Ikke har de det i journalen, og ikke følges det opp. Dette er ganske ille, sier Stenersen til Dagsavisen.

– Kjernen i dette er underernæring hos de eldre. Det finnes ikke noe system som fanger opp dette, sier Stenersen.

– Det jeg etterlyser er et felles system for dette, for alle bydeler, etter at Frogner bydel har fått refs av kommunerevisjonen, sier hun videre.

Bemanning og kompetanse

Frp-politikeren ønsker at byråden skal komme på banen og passe på at bydelene følger opp ernæring hos de eldre som er brukere av hjemmetjenesten.

Hun har ennå ikke fått noe svar fra byråden, men i en epost til Dagsavisen, skriver eldrebyråd Thorkildsen dette:

«Kommunerevisjonens rapport belyser et svært viktig område for oss, og jeg er derfor glad for å kunne opplyse om at det i dag er et helhetlig system for forebygging, kartlegging og behandling av underernæring i hjemmetjenesten. Men arbeid med ernæring handler ikke bare om papirbestemmelser. Det avhenger av tilstrekkelig bemanning, kompetanse og god organisering av tjenesten. Og det er jo nettopp dette vi nå gjør noe med».

– Oppsummert så er bedre bemanning, kompetanse innen områder som ernæring og demens, og kontinuitet i tjenestene gjennom tillit, relasjoner og faste hjelpere, vesentlige suksessfaktorer. Dette er jo noe vi har visst lenge at fungerer. Med det rødgrønne byrådet blir dette nå en virkelighet, skriver Thorkildsen videre.

Dårlig mat

– Problemet er at mange eldre ikke får i seg den maten og vitaminene de skal, og de greier ikke å følge opp eget kosthold. Noe som fører til underernæring. Det optimale er om man kan lage en kostholdsplan til hver enkelt bruker av hjemmetjenesten og at dette blir skrevet opp i journalen til den enkelte slik at man har historikk. Det byttes ofte hjemmesykepleier, og siden man ikke har noe system, mistes all informasjon og man må begynne på nytt hver gang, sier Stenersen.

Løft

I budsjettforslaget for 2018 lover byrådet nær 500 nye årsverk for at eldre kan bo hjemme lenger, og de lover å styrke bemanningen på sykehjem med fem prosent.

– Etter mange år med underfinansiering av hjemmetjenesten under borgerlig styre, er vi godt i gang med et skikkelig, og helt nødvendig, løft i hjemmetjenesten. Med budsjettet som byrådet nettopp la fram, har vi finansiert hele 425 flere årsverk i hjemmetjenesten og bydelene er i full gang med å omgjøre disse pengene til flere dyktige medarbeidere i hjemmetjenesten. Vi har sagt at dette også bør inkludere flere ernæringsfysiologer. Denne satsingen er det jammen behov for, etter mange års sultefôring under blått styre. Jeg tror Frp innerst inne er glad for at dette byrådet har valgt å innføre eiendomsskatt, så vi endelig har mulighet til å gjøre noe som monner, sier byråden.

– Utrulling av tillitsmodellen er et annet sentralt tiltak som vil bidra til bedre ernæring for hjemmeboende. Vi har tatt konsekvensen av den kunnskapen vi har hatt lenge, nemlig viktigheten av tillit og relasjoner. Ved å organisere tjenestene etter en tillitsmodell, skaper vi større grad av kontinuitet og forutsigbarhet, som er vesentlig for at mennesker skal oppleve trygghet i sin hverdag. Da blir medarbeiderne bedre kjent med dem som mottar tjenestene og vil slik kunne følge dem opp mer systematisk, blant annet når det gjelder ernæring. Og egentlig sier dette seg selv: Faste pleiere gjør det lettere å oppdage underernæring, sier Thorkildsen.