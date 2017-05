Eksamen burde komme før festen

Oslo

Se video i vinduet over!

– Det blir deilig å få det overstått, sier Thale.

– Å bli ferdig med det, det tror jeg blir ganske digg, sier Thorbjørn.

For tidlig

I morgen er det 17. mai og festens høydepunkt for russen. Men – det henger en tung mørk sky over horisonten: eksamen. Når dette intervjuet gjøres har de ennå ikke fått vite hvilke fag de kommer opp i. Men det er ikke fritt for at tanken på de kommende prøvene legger en demper på festen for tredjeklassingene Thale Sandborg og Thorbjørn Moe. Andreklassingene Valencia Rodriques og Melchi Christopher Sparby Ezimoha skal også ha eksamen, men for dem begynner alvoret først neste år.

– Jeg har ofte tenkt på at det er ganske idiotisk at vi har russetiden før vi i det hele tatt har bestått eksamen. For nå feirer vi at vi er ferdige, men det er ikke sikkert vi består liksom, sier Thale, og får massiv støtte fra resten av panelet.

– Vi feirer at vi er nitten liksom. Vi feirer at vi kommer til å stryke eksamen. Fordi det skjer, sier Thorbjørn.

Matte og spansk

Alle har fag de helst vil slippe å komme opp i, både Thale og Thorbjørn krysser fingrene for at det ikke blir matte.

– Skriftlig er det ikke noen grunn til å bli nervøs for. Du har fem timer på å prestere, så det er ikke ti sekunder der du må tenke sånn «shit, nå må jeg gjøre det». Muntlig er verre, da må du prestere når du skal prestere, sier Thorbjørn.

– Hva vil dere minst komme opp i?

– Matte, svarer Thale. Kjapt. Og legger til at hun er nesten sikker på at hun kommer til å komme opp i det, bare fordi hun hater det.

Thorbjørn deler frykten for matte mens andreklassingen Valencia er mest engstelig for å komme opp i spansk, sier Valencia.

– I år kommer jeg enten opp i skriftlig eller muntlig. I skriftlig kan jeg bare komme opp i spansk og matte og det er mine verste fag, sier Valencia. Og legger til at hun har noe de kaller partymatte.

– Den letteste matten, forklarer Valencia.

– Hva vil dere helst komme opp i da?

– Engelsk, svarer Thorbjørn hurtig.

– Psykologi. Eller biologi, tror jeg, legger Thale til.

Eksamen unødvendig

De synes det er altfor mange eksamener og skjønner heller ikke poenget med at en prøve skal telle så mye, de får tross alt standpunktkarakterer. De synes også at det er altfor mange eksamener og skjønner heller ikke poenget med at en prøve skal telle så mye.

– Hvorfor skal vi egentlig ha eksamen, undrer Thorbjørn.

– Det er jeg helt enig i. Jeg synes det blir teit med eksamen og sitte sånn i fem timer og få ut alt du har lært gjennom hele året. Det gir ikke mening. Så sier læreren at «det her er ikke noe du kan gjøre en dag før», på alle innleveringer, også må du sitte i fem timer og gjøre alt du har lært på et år, samme dag, stemmer Valencia i.

– Dere mener det holder at dere blir evaluert gjennom hele året?

– Ja. Du kan jo ha en drittdårlig dag. Du kan få et tema som du bare er veldig uheldig med. Kanskje er du kjempeflink i alle andre kompetansemål, og ett tema som du ikke er noe spesielt flink i – så får du det, og en toer på eksamen, sier Thale.

– Jeg føler tentamen og eksamen bare er en prøve for å sjekke om læreren har gjort jobben sin, sier Valencia.

– Argumentet er at læreren som setter standpunktkarakterer kan være subjektiv, så du må ha noe som kontrollerer det. For hvis du får seks i matte, men egentlig fortjener tre, fordi han liker deg, eller du er naboen hans, sier Thorbjørn.

– Da er det faktisk bedre å fokusere på at læreren skal gi en rettferdig karakter, sier Thale.

Sensor viktig

En muntlig eksamen er som en audition, det gjelder å prestere på direkten, og få god kontakt med den som skal være sensor. De er overbeviste om at finnes sensorer som er skikkelig urettferdige.

– En venninne kom opp i medier og kommunikasjon, og fikk en sensor som bare ikke likte henne. Hun fikk toer på grunn av det. Sensor bare satte seg ned da hun skulle få vurdering og sensor bare sa «jeg liker ikke deg», la oss få det overstått, liksom. På slutten så ga han toer. Hun hadde så klart rett til å klage. Hun kom opp til femmer da hun klaget. Men det viser jo hvor uprofesjonelle sensorer kan være, sier Thale.

– Hva er det viktigste å tenke på hvis man kommer opp i muntlig?

– Det jeg foreslår er at man finner seg en partner man kan samarbeide med. Går igjennom hvilke kapitler man må kunne og øve på å være muntlig aktive, forklare, trekke fram andre ting som kan gi mening og redegjøre for hva man tenker. Det er det sensor ser etter, at du har bredt perspektiv innenfor kompetansemålene. På skriftlig eksamen er det bedre å bare ha masse notater klare til skriveøkta, sier Thale.

– Kan man gjøre seg flinkere enn man er på muntlig eksamen dersom man har selvtillit?

– Helt klart, mener Thorbjørn.

– De kan jo skue igjennom da, hvis du bruker begreper du ikke forstår og sånn, og ikke definerer dem. De legger merke til det. Da kan det hende de trekker deg ned fordi de tror du bare faker, sier Thale.

– Men jeg føler også at hvis du får en god tone med sensor, så er det mye lettere. Har du en god connection, da kan du liksom sitte og le litt mens har du en seriøs samtale. Som du bare var på et kaffebesøk liksom, mener Valencia.

– Er det noe mer dere vil si om eksamen?

Det blir latter, og Thorbjørn får siste ordet:

– Fuck it!