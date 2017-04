Oslo

Torsdag vedtar bydelsutvalget (BU) i Bydel Gamle Oslo etter all sannsynlighet at alleen fra Grønlandsleiret til «Botsen» skal hete Egon Olsens allé.

Saken ble diskutert i navnekomiteens møte i BU i september i fjor.

Motforslaget fra de innsatte selv var Nymannsstien, med henvisning til at de innsatte kom ut av «Botsen» som nye menn.

Forslaget om Egon Olsens allé ble vedtatt med tre mot to stemmer i navnekomiteen. Også bydelsdirektør Lasse Østmark stiller seg bak forslaget.

Navneforslaget, som først ble fremmet av Peter N. Myhre (Frp), ble så sendt på høring i desember fram til mars 2017.

Nå blir det mest sannsynlig vedtatt.

Stemte mot

– BU har fullmakt til å sette navn på gater og plasser, sier BU-leder Viktor Rakov Gjengaar (MDG) til Dagsavisen.

Han var blant de to som stemte mot Egon Olsens allé, og som foreslo Nymanns allé.

– En gate eller en plass skal ikke oppkalles etter en fiktiv person som det Egon Olsen er, sier han.

Også Jorid Martinsen (SV) stemte for de innsattes forslag.

– De fortjener å bli tatt på alvor. Både det å bli fengslet, og håpet som ligger i å slippe fri, burde veie tyngre enn Peter N. Myhres ønske om å være i media med hatt og sigar, sa hun til Dagsavisen i fjor høst da saken ble behandlet i navnekomiteen.

– Helt på trynet, mente redaksjonen i Røverradioen, Oslo fengsels egen radio, da forslaget kom opp i fjor høst.

– Det er vi som sitter her, ikke dem. Egon Olsen var ikke en ekte kriminell en gang, men en skuespiller, sa de oppgitt i et eget radioinnslag.

Knut Bohwim har regissert 12 av de 14 filmene om Olsen-banden, og han synes det er flott at Egon Olsen nå får sin egen allé.

– Dette er utmerket. Det neste blir vel å få på plass en statue av herr Olsen utenfor. Vi prøvde en gang å få det utenfor Klingenberg kino, men det ble ikke noe av, sier han.

Det var Peter N. Myhre (Frp) som foreslo å kalle alleen for Egon Olsens allé.

– Ved en tilfeldighet oppdaget jeg at det danske motstykket hadde fått sin egen vei i København. Veien fram til porten ved Vridsløselille Statsfængsel har fått navnet Egon Olsens Vej, og da tenkte jeg at hvorfor ikke her også, sier Peter N. Myhre til Dagsavisen.

– Det er morsomt at det nå også skjer i Oslo, og at navnet har modnet gjennom en lang prosess. Filmene om Olsenbanden er jo Norges mest vellykkede filmprosjekt. Så det er stas at dette nå blir en virkelighet. At det gis et gatenavn til en fiktiv person får vi gjøre et unntak for, sier Myhre med et smil.

