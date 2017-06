– Du ødela navnet mitt, Torbjørn!

Oslo

Av Sissel Hoffengh og Espen H. Rusdal

Fraværsreglene for videregående skole ble endret fra skoleåret 2016/17. Regelen sier at dersom en elev er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag, skal han eller hun i utgangspunktet ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

Dagsavisens ungdomspanel opprøres sterkt over hvor rigid regelen følges.

– Sliter noen av dere med fraværet?

– Alle sliter litt med fraværet da, sier Thale.

– Ikke jeg, sier Valencia, som sitter i Elevrådet og må være ekstra skjerpet.

– Hæ?! Serr? Har du null i fravær, sier en forundret Thale.

– Nei, ikke null, men jeg sliter ikke, sier Valencia.

– Jeg har dokumentert fraværet mitt, men jeg har fortsatt altfor mye, sier Thale.

Les også: –Trump? En ok bestefar, ikke president

Oppsøker psykolog

Panelet er enige om at man må ha regler, men at den kan praktiseres mer etter skjønn, og at en egenmelding eller eventuelt en lapp fra foreldre burde være gyldig.

– Det er blitt dritmye strengere på alle fronter og de har gjort det mye hardere for alle leger og ikke minst psykologer også. Det er folk som oppsøker psykolog for å få en vedvarende legeerklæring uten at de trenger behandling. Jeg har kompiser som ler av det, og sier: «Jeg måtte bare fikse legeerklæring, så jeg bare stakk til psykolog og sa at jeg følte meg deprimert og sånn, så fikk jeg legeerklæring», sier Thale.

Les også: Eksamen burde komme før festen

Forskjellig praksis

De forteller om ulik praksis fra forskjellige lærere. Noen gir bare en anmerkning.

– Men så er det noen lærere som faktisk låser døra. Hvis du kommer for sent, så venter de et kvarter får de åpner døra igjen, så du får en hele time i fravær, forklarer Valencia.

For streng praksis undergraver at poenget med å gå på skolen er å lære, synes de.

Valencia påpeker at det er lærere som også er imot fraværsgrensa.

– Det er en dropout-garanti. Får du ikke karakter, så dropper du ut. Om du dropper ut i andre, er det kanskje mange som ikke har motivasjon for å komme tilbake igjen fordi du sliter og fordi ingen gidder å bry seg med at du har problemer. Altså, folk som ikke har fått karakterer har økt med 75 prosent, forteller hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

«Jeg klarer det ikke»

– Seriøst?! Jeg skrev en kommentar i Dagsavisen om det her, og det er mange flere som ikke får karakter nå som fraværsgrensa er kommet. I tillegg til at det er flere som dropper ut. Jeg kjenner mange som har sagt: «Jeg klarer det ikke. Jeg slet med å holde fraværsgrensa fra før av og så kommer fraværsgrensa som gjør at jeg ikke har mulighet til å få vitnemålet mitt uansett hvor hardt jeg fortsetter å prøve». Hva er poenget med å gå på skolen da? spør Thale.

– Kunnskapsministeren han er sånn; «ja, men fraværet har gått ned». Men de som ikke får karakter har økt så drastisk, sier Valencia.

– Ja, er det noe dere vil si til Torbjørn Røe Isaksen?

Thorbjørn griper straks ordet:

– Du ødela navnet mitt, bru!

Også Valencia har noe på hjertet:

– På elevtinget i fjor sa du at «vi kan risikere et par svake elever, hvis bare de sterkere får det bedre». Hvis du mener at de svake elevene ikke fortjener en sjanse og en utdanning, så er det trangsynt, sier Valencia.

Melchi, som går andreåret, griper ordet og vil si noe til kunnskapsministeren om konsekvensene:

– Den fraværsgrensa hjelper litt, men den er veldig demotiverende for oss elever, sier Melchi.