8. september skrev Dagsavisen om kronisk syke Dorian Andersen som ble nektet tilrettelagt kommunal leilighet, til tross for at han bor på 14 kvadratmeter midt i Oslos slum. Andersen har legedokumentasjon på at helsetilstanden hans blir verre for hver dag som går, og at den elendige boligsituasjonen ikke hjelper. Da Dagsavisen besøkte boligen i Prinsens gate kunne Andersen fortelle om et liv med husbråk, trusler og folk som hamrer på døra om natten, om veggdyr, rotter og dårlig vaskemuligheter.

Ny vurdering

Vi fikk også høre lydopptak av skriking, knusing og husbråk i nabolaget – ifølge Andersen, et fast nattlig ritual. Vi kontaktet umiddelbart seksjonsleder Joachim Birkeland ved bydelens boligkontor om forholdene, og fikk til svar at de ville vurdere søknaden på nytt, og de lovte Andersen svar innen ett par uker. Lovnaden brytes.

Hjemmebesøk

Dagsavisen kontakter Boligkontoret og får en tekstmelding fra Joachim Birkeland:

«Saken er fortsatt under behandling. Vi venter på dokumentasjon fra hjemmebesøk». Besøket skal foretas av søknadskontoret. Imens sitter en alvorlig syk mann og venter. Den 61 år gamle tidligere musikeren er enslig og lever med en aneurisme i hodet som ikke kan opereres og som gir 10 prosent risiko for hjerneslag. I tillegg har han fått urinsyregikt, diabetes og høyt blodtrykk. Han kan fortelle at utleier RightSize har fjernet veggdyr i leiligheten, men ellers er lite forandret. Ingen har vært på hjemmebesøk, forteller han.

– Jeg har stor forståelse for at kommunens folk ønsker å komme på befaring. Men det som forundrer meg er at det aldri var aktuelt før jeg fikk avslag første gang, for den gangen kom det ingen for å sjekke forholdene, sier Dorian Andersen til Dagsavisen.

Datatrøbbel

En kjapp telefon til søknadskontoret burde kunne gi svar på når de tenker å komme på hjemmebesøk til 61-åringen, slik at søknaden kan behandles.

– Nå er det ingen inne her, alle er ute og på møter, sier damen i telefonen, og legger raskt til:

– Dessuten er datasystemet nede.