Dødsbrann på Tveita

Oslo

Brannvesenet fikk i dag tidlig melding om at det brant i en leilighet i niende etasje i en høyblokk i Nåkkves vei på Tveita.

– En person har omkommet, opplyser informasjonssjef i Oslo brann- og redningsetat, Lars Magne Hovtun til Dagsavisen.

Det bekrefter også politiet på twitter:

«En person er omkommet i brannen. Personen er ikke endelig identifisert, men pårørende til antatt omkommet er varslet.»

Politiet har grunn til å tro at det er beboeren i den brannutsatte leiligheten, en kvinne i 70-årene, som har omkommet.

– Gode rømningsveier

Hovtun forteller at brannen ble raskt slukket.

– Da vi kom til stedet var et full fyr i leiligheten, og det var en del røyk i oppgangen. Det var aldri fare for spredning, og vi kommanderte alle til å lukke døra og holde seg inne til vi fikk kontroll, sier Hovtun til Dagsavisen.

– Det som skiller denne brannen fra katastrofebrannen i London, er at her fungerte alle de branntekniske egenskapene i bygget. Her brant det i en «celle», noe som gjorde at brannen ikke spredte seg videre, sier han.

Høyblokkene i Nåkkves vei på Tveita er bygd for at brannvesenet kan ta seg inn i bygget.

– Her er det gode rømningsveier for beboerne og angrepsveier for brannvesenet. Brann er alltid forferdelig for den som rammes. Og det brenner mye i Norge. Derfor er det viktig å sørge for at det ikke skjer, sier Hovtun.

– Et forbedringspotensial

– Når alle forskrifter er fulgt, er alle bygg i Norge trygge, sier han videre.

– Blir alle forskrifter fulgt?

– Det er et godt spørsmål. Men vi har grunn til å tro at det er et forbedringspotensial. Det er viktig at både eiere, utbyggere og de rette mydnigheter er observante på dette, sier han.

– Det blir litt som å kjøre bil. Reglene er gode, men når de ikke følges er det farlig. Derfor er det viktig å ikke ta noen snarveier når det gjelder brannsikkerhet som røykvarslere og brannalarmer. Det er også viktig å ikke lagre barnevogner og andre ting i oppgangene, sier han.



Nødetatene er på vei til Nåkkves vei etter melding om brann på balkong/leilighet i 7., 8. eller 9. etasje. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) June 15, 2017

Aktuell leilighet ligger i 9. etasje. Brannvesenet er i innsats og en person i leiligheten har fått i seg røyk. Ukjent skadeomfang foreløpig — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) June 15, 2017

Det skal ikke være spredningsfare fra leiligheten hvor det brenner. Beboere bes holde seg inne i egen leilighet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) June 15, 2017

Brannvesenet melder at brannen er slukket. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) June 15, 2017

OBRE har røykdykkere inne i leilighet. — Oslo 110-sentral (@Oslo110sentral) June 15, 2017