Disse sikret VIF plassen i Eliteserien 2018

Oslo

For hva hadde skjedd om han hadde utlignet for Sogndal mot Tromsø søndag kveld? Men Kjetil Wæhlers heading fra to meters hold gikk i tverrliggeren i stedet for i mål etter en snau times spill.

Tromsø ledet da 1-0, men Sogndal hadde tatt over kampen fullstendig. I starten av 2. omgang skapte de sjanse på sjanse og de hadde to skudd i treverket.

Men da skjedde det som ofte skjer med lag som kaster alt i angrep. Tromsø snek seg fram og satte den avgjørende andre scoringen. Mikael Ingebrigtsen satte 2-0, enkelt og smart, men blodig urettferdig der og da. Men litt typisk for et lag som kjemper i motgang.

Hva har dette med Vålerenga å gjøre? Med seier til Sogndal kunne både VIF og Sandefjord bli tatt igjen med sine 36 poeng. Poengtap til Sogndal ville bety at både Ronny Deila og Lars Bohinen kunne planlegge 2018 med tanke på øverste liga. Vålerenga skal til Sogndal i siste serierunde og kan eventuelt hjelpe Sogndal til kvalifiseringsplass. Senere søndag vet man om Aalesund eller Sogndal ligger under streken når Aalesund har møtt seriemester Rosenborg i den sene kveldskampen.

Les også: Deila til Nigeria: http://www.dagsavisen.no/oslo/deila-til-nigeria-for-a-lere-1.1051414

For Vålerenga er det en lettelse, samtidig som sesongen totalt sett har vært en tilnærmet fiasko. Det sier mye om en humpete vei når plassen sikres av andre lag kun tre runder før slutt.

Nå er det to ukers landslagspause før nest siste serierunde spilles om to uker. Vålerenga spiller da sesongens siste hjemmekamp mot Odd, som ble ydmyket av Stabæk søndag kveld (0-5). Og VIF inviterer alle barne- og ungdomslag i Oslo til gratis adgang.

Eliteserien fotball menn søndag, 28. runde:

Brann – Lillestrøm 2-0 (1-0)

Haugesund – Strømsgodset 1-3 (1-1)

Odd – Stabæk 0-5 (0-4)

Sogndal – Tromsø 0-2 (0-1)

Viking – Sarpsborg 2-1 (1-1)

Senere kampstart: Aalesund – Rosenborg (20.00).

Spilt lørdag: Molde – Kristiansund 0-1.

Spilt fredag: Sandefjord – Vålerenga 2-0.