Disse konsertene må du ikke gå glipp av denne uken

Oslo

Oslo er en konsertby av rang, helt i verdensklasse, med en hel rad konserter hver eneste uke. Byens klubber og spillesteder er særs aktive og det går nesten ikke en uke uten en superstjerne i Oslo.

Disse konsertene kan du se denne uken.

Thåström

Han er en av de viktigste figurene i skandinavisk rock. Lørdag står han på scenen i Spektrum. Tidligere i høst slapp han albumet «Centralmassivet». Bernt Erik Pedersen trillet en femmer: «Tittelen på den nye plata til Joakim Thåström henspiller på et fjellplatå i Sentral-Europa. Det er fristende å si at Thåström har noe av den samme tilstedeværelsen: Stor og sentral og ubevegelig i skandinavisk rock (stein). Det er på samme vis noe betryggende og litt irriterende over hvordan Thåström i stadig mindre grad stiger ned til menneskene, mens han ufortrødent holder på med sitt: Han kverner ut sin blåmørke, industrielt-elektronisk komplekse togrepsrock. Det er hans blues for et nytt årtusen, med nytt album cirka annethvert år. Han har gjort ett intervju i forbindelse med plata, med Dagens Nyheter. Her forteller han at han gikk i studio med ingenting klart annet enn fire tekstlinjer. Dette er altså lyden av Thåström som prøver seg fram. Plata åpner med «Bluesen i Malmö», som er Thåström i fint skildrende stil, med hans gjenkjennelige poetisk blikk igjen rettet mot en havneby. Plata igjennom er Thåström på konstant reise, her i spennet Berlin – de amerikanske sørstatene – Sverige, samt Oslo på 17. mai: «Gud bevara snøblandad regn på Karl Johan» synger han i «Aldrig av med varandra», en skildring av et par som har vært sammen lenge, kanskje for lenge, men ikke kan eller vil bli av med hverandre. Selv om denne såre og fine balladen er utypisk for resten av plata, som gjennomgående låter langt hardere og tyngre, kan bildet representere kjernen i Thåstrøm som artist.»

Hvor: Oslo Spektrum, Sonja Henies pl. 2

Internett: oslospektrum.no

Når: Lørdag

Les også: En Jesus for raseriet

Les også: Siste sang på Øya

Åse Kleveland

Hun lover alt fra karrieren. I hvert fall nesten. Dagsavisen snakket med henne i fjor: «Artisten Åse Kleveland har gjort et brakende comeback etter 35 år borte fra scenen. Men hun har vært i rampelyset, selv om gitaren og sangstemmen har fått hvile. Som en viktig bidragsyter i norsk kulturliv gjennom sine mange verv og roller, nådde hennes innsats høydepunktet med kulturministerpost fra 1990-96, hvor en av hennes triumfer var å få Blaafarveværket inn på statsbudsjettet, en stiftelse hun mange år etter er styreleder for.

– Det er utrolig hva de får til på Blaafarveværket, og med en fantastisk gjennomført kvalitet i alt. Jeg skulle egentlig bare drive med musikk, men jeg kunne ikke motstå fristelsen da de spurte om jeg ville bli styrets leder i 2016, medgir Kleveland.

Etter at Åse Kleveland på nytt tok på seg gitaren og ga musikken fokus, har responsen vært overveldende og arrangementene mange; Piknik i Parkenfestivalen, fredskonsert på Youngstorget, på Notodden Bluesfestival, Hyllestkonsert til David Bowie, Fritt Liv med Raga Rockers eller i borggården på Baroniet i Rosendal.»

Hvor: Rockefeller, Torggt. 16

Internett: rockefeller.no

Når: Søndag

Lindstrøm

Han slipper ny plate og den er slettes ikke verst. Se også opp for Softcore Untd og 9 grader nord.

Hvor: Blå, Brennerivn. 9c

Internett: blaaoslo.no

Når: Fredag

Les også: Fete låter som tar seg god tid

Dweezil Zappa

Han er på plass for å feire sin fars 50-årsjubileum. Frank Zappa startet som artist i 1966 og siden hans død i 1993 er det altså sønnen som spiller musikken hans.

Hvor: Sentrum Scene, Arbeidersamfunnets pl. 1

Internett: rockefeller.no

Når: Tirsdag

Hanne Hukkelberg

Hun er tilbake med nytt album som feires med slippfest. På albumet får hun besøk av Ingrid Helene Håvik fra Highasakite og Emilie Nicolas. Om hennes forrige, «Featherbrain», skrev Oda Faremo Lindholm: «Hukkelberg tar utgangspunkt i et relativt poppa uttrykk, for deretter å radbrekke det meste av melodiske strukturer og tradisjonell instrumentering. Sporene på skiva passer overraskende godt sammen, siden de spenner langt fra hverandre i utforming. Særlig kontrasten mellom jagende «My Devils» og sakrale «The Time and I and What We Make», der Hukkelbergs hodetoner akkompagneres av orgelet i Kongsberg kirke, belyser det stemningsmessige fellesskapet i låtene.»

Hvor: John Dee, Torggt. 16

Internett: rockefeller.no

Når: Tirsdag

Les også: Stemme i særklasse

Ásgeir

Islendingen kommer til Norge med låter fra albumet «Afterglow» som kom i vår, og selvsagt noen eldre låter i ny drakt. Og ja, det er han med tekstene til bestefaren sin.

Hvor: Rockefeller, Torggt. 16

Internett: rockefeller.no

Når: Tirsdag

Machine Gun Kelly

Rapperen har vært i Norge før han. Han er fra Cleveland og slo igjennom med en rad miksbånd som ga han en stor følgerskare. Om hans «Lace Up», et miksbånd, skrev jeg tilbake i 2015: «MGK og gjengen hans har hatt stor undergrunnssuksess med en fanatisk supportergjeng som vet å skape kaos. Diddy ble nysgjerrig og vips, så var MGK på Bad Boy. MGK gjør hip hop med pop og rock som elementer, som er lett å hate og enkel å like. Låter som «Stereo», en popsang med vers og refreng, samt «Runnin‘ Away», viser at MGK balanserer hårfint mellom følelser og platthet («I dedicate this to my teachers who never believed in me and the mother that conceived but ended up leaving me», sier han i «End Of the Road») og vi skal ikke se bort fra at han fort kan bli den neste store hip hop-stjernen. Bare så synd at miksbåndet «Lace Up» og EP-en «Half Naked & Almost Famous» var enda bedre enn albumdebuten. Fin-fine folk som Bun B, Tech N9ne, Twista og en nykter DMX gjester plata, alle fra den eldre garde der altså. Og det kan vel vitne om at MGK har noe for seg. Etter miksbåndene å dømme har han i hvert fall en albumklassiker i seg. Et eller annet sted.»

Hvor: Sentrum Scene, Arbeidersamfunnets pl. 1

Internett: rockefeller.no

Når: Fredag

Kakkmaddafakka

Bandet fra Bergen besøkte Roskilde i fjor sommer. Geir Rakvaag skriver: «Før konserten forteller sanger og gitarist Axel Vindenes at han ikke har vært i Roskilde siden 2006.

– Da bestemte jeg meg for å ikke komme tilbake før jeg spiller der selv. Kakkmaddafakka ble startet for å spille i Roskilde, sier Vindenes.

Senere på dagen modererer han dette litt, innrømmer at bandet var i gang den gangen, men at det var i Roskilde han forsto hvor langt de skulle drive det til. Nå var de endelig der, til deres egen og publikums store tilfredsstillelse.

– Etter at vi har spilt på nesten alle andre festivaler. I alle fall føles det som vi har gjort det.»

Hvor: Sentrum Scene, Arbeidersamfunnets pl. 1

Internett: rockefeller.no

Når: Lørdag

Papa Roach

Bandet fra California er veteraner innen nu metal, selv om de i disse dager bruker litt mindre rap og kanskje en anelse mer pop. Dog er Machine Gun Kelly med på «Sunrise Trailer Park», så litt rap er det fortsatt.

Hvor: Rockefeller, Torggt. 16

Internett: rockefeller.no

Når: Mandag

Shining

Shining, med Jørgen Munkeby og saksofonen, drar på de. Blackjazz kaller dem det. Om «International Blackjazz Society» skrev Bernt Erik Pedersen: «International Blackjazz Society» fortsetter fantomsaksofonist Jørgen Munkebys satsing mot det store utlandet. Med sitt tredje album «Blackjazz» (2010) skapte Shining en ny, hard, skinnende svart legering av jazz og black metal. Ett studioalbum og ett livealbum etter, virker det som om det stramt definerte musikalske konstruksjonen ikke gir noe mer rom for utvikling. På dette tredje post-«Blackjazz»-albumet går Shining enda lenger i retning streit industrirock av et format man har hørt mange ganger før, og da gjerne på 90-tallet (Marilyn Manson, Nine Inch Nails). Tross noen partier der Munkeby kjører på med skrikende sax-soloer virker det som om jazz, rock, og eventuelt «black» nå er blitt helt atskilt.

Hvor: John Dee, Torggt. 16

Internett: rockefeller.no

Når: Onsdag

Rise Against

Bandet fra Chicago har holdt på i 18 år nå og har et godt tak på publikum. Om deres album «The Black Market» skrev Petter Brønstad: «Rise Against er kjent for å være et band med kraftige meninger. Alle medlemmene, unntatt trommeslager Brandon Barnes, er såkalt straight edge, det vil si at de tar avstand fra alkohol, tobakk og rusmidler for øvrig. På sitt sjuende studioalbum varierer de fra det storslåtte til det platte. Singelen «I Don’t Wanna Be Here Anymore» er en av låtene som bør trekkes fram som et soleklart høydepunkt. Det høres ut som en Offspring-låt fra tidlig på 2000-tallet, særlig når de roer ned intensiteten i uttrykket mot slutten. Også «The Eco-Terrorist In Me» er en solid låt, som viser noe av det Chicago-bandet står for kvalitetsmessig.»

Hvor: Sentrum Scene, Arbeidersamfunnets pl. 1

Internett: rockefeller.no

Når: Onsdag

Tower Of Power