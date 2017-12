Oslo

Vi liker mangfold, vi er glade i Marka og parkene, vi er imot «å samle alt» i sentrumsområdene og vi liker Oslos nærhet til sjøen.

Byrådet har spurt Oslos borgere, i hvert fall 215 av oss, hva vi mener om byens byrom og arkitektur. Innspillene er mange, og delte.

«Jeg synes jo parkområdene i byen er veldig flotte. Jeg setter veldig pris på beplantingen som blir gjort der nede i sentrum. Jeg synes vi har et flott sentrum. Jeg trives i sentrum», sier «Martha» (58) på Østensjø.

Andre er bekymret: «Sånn som det er i dag er ikke parker i Oslo trygge for eldre, folk blir slått ned og det er raning og sånt», mener «Lene» fra Ensliges Landsforbund.

Les også: Oslos nye biskop: – Kirken må jo kunne brukes til andre ting enn gudstjenester på søndager

Kjerner

Alle byens bydeler er besøkt. Det er gjort intervjuer med forbipasserende på gata, til sammen 215 personer. Det ble også gjennomført 14 mer målrettede intervjuer med organisasjoner, lag, foreninger, ildsjeler og andre aktører i Oslo. Dette er altså ingen tung studie, men innspill fra borgere.

Flere steder i Oslo opplever folk at mangfold bidrar til å gi bydelen dens særpreg, kommer det fram i rapporten.

Vi synes altså rett og slett det er positivt når folk med ulik bakgrunn samles på ett sted, og dette bidrar til å gjøre bydelene mer levende. Mange understreker at møter mellom ulike mennesker i byen har stor verdi gjennom å fremme økt toleranse, respekt og samhold, kommer det fram.

«Det er kjedelig at Groruddalen får så mye negativ omtale i media, det er ikke skummelt her i det hele tatt. Jeg opplever det ikke som utrygt» sier «Hilde» (18) fra Alna i rapporten.

Heller ikke «Yngve» (83) fra Frogner føler seg utrygg: «Jeg føler meg veldig trygg. Jeg kjenner jo de fleste i nærheten.»

Byens borgere liker at bydelene har konsentrerte kjerner. Dessuten; folk i bydelene lengst fra sentrum er imot «å samle alt» i sentrumsområdene, og ønsker at tilbud spres mer jevnt over hele Oslo.

Folk trekker særlig frem at de er glade i det grønne i byen, som Marka, alle parkene og turstiene langs Akerselva.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

Stolte

Generelt er Oslo-folk svært stolte av både bydelen og byen sin. De fleste av oss foretrekker å sykle, gå eller kjøre kollektivtrafikk når vi beveger oss rundt i vår egen bydel eller i Oslo for øvrig. men ikke alle:

«Veldig sjeldent jeg bruker kollektivt. Jeg synes ikke noe om det. Jeg gidder ikke bruke kollektivt, det tar for lang tid. Jeg gidder ikke gå heller. Hvis jeg har bil så kjører jeg heller den», mener «Adrian» (22) år fra Nordre Aker.

Andre vil ha bilene bort: «Det hadde vært utrolig fint tror jeg hvis man bare sperret alle veier. Jeg tror det binder folk sammen fordi da møtes jo alle og det er mye glede og livskvalitet. Og reduksjon i støyplager. Det er veldig mye man kunne fått til», mener «Aurora» (33) på Søndre Nordstrand.

Medvirkning

Folk vil gjerne engasjere seg og si sin mening, men mange påpeker at det ikke alltid er så lett å forstå når eller hvordan en kan gjøre det.

Kunst og kultur er også noe osloborgerne gjerne ønsker at man satser på. Innspillene varierer med alt fra flere festivaler og kulturarrangement, til utviklingen av signalbygg og kunst og kultur i det offentlige rom. Igjen vil mange utenfor sentrumsbydelene at disse tiltakene skal være mer spredt utover byen, og ikke utelukkende samles i sentrum.

Rapporten viser at det er mange som er positive til nye steder og byutviklingsprosjekter i Oslo, men gjerne med et ønske om en kombinasjon av gammelt og nytt. Enkelte er bekymret for utbyggingen av høyhus i Oslo, og understreker hvor viktig det er å ta vare på torg, parker og byrom dersom høyhus og økt fortetting blir en realitet.

Endringene går litt for sakte for noen, litt for raskt for andre

Kvalitet, miljø og klima er målene.

Byråd for miljø- og utviking ønsker at arkitekturpolitikken i Oslo setter tydelige mål for å oppnå økt kvalitet i utforming av byens arkitektur og byrom, men også sørge for at utviklingen har høy kvalitet, er miljø- og klimavennlig og legger til rette for en god hverdag for innbyggerne, heter det i oppsummeringen av rapporten COurban. En rapport som Byrådsavdeling for byutvikling har stått for.

Bilfritt

Her er 215 mennesker spurt om byen vår.

– Jeg synes det er veldig viktig med involvering fra innbyggerne og det er noe av bakgrunnen for dette arbeidet. Vi er generelt opptatt av å få til mer medvirking. Her hører vi fra mannen i gata bokstavelig talt. Byutviklingene blir bedre av at folk får si hva som engasjerer dem. Det er viktig for oss å vite hva innbyggerne ønsker for byen sin, nå som Oslo vokser. Vi må høre stemmene til de som bruker byen til hverdags, ikke bare politikere og fagfolk, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen.

Byrådet lytter også til dem som er bekymret for at vi skal over til bilfritt sentrum litt vel raskt.

– Det gjør vi allerede. Vi har iløpet av de siste to årene innført dette gradvis og ikke alt på en gang. Dette fordi vi har fått tilbakemeldinger fra flere hold om å gjøre dette gradvis og ikke alt på en gang. Der gjelder å finne balansegangen. Noen opplever at lite har skjedd, mens andre synes det går litt for fort, sier Marcussen.

Nærhet

Nærhet til ting går igjen i rapporten. At det er korte avstander til grøntområder, kkollektivtilbud, skole og barnehage, butikker, kafeer og kulturtilbud nevnes hyppig. Særlig barn og eldre nevner at det er viktig å ha steder hvor man kan treffe andre på egen alder.

– Hva er det vi vil ha da?

– Folk vil ha Marka og parker og tilbud som ikke koster penger. De liker sykkel og stort sett kollektivtransporten. Det er jo ikke overraskende noe av dette, sier Marcussen.

– Det jo fint å høre at det er en gjennomgående tone at folk er glade i byen sin, sier byråden.