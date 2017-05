Dette krever vi av Vålerenga i kveld

Oslo

KOMMENTAR

VIFs generalprøve var en pinlig forestilling i cupen mot Kråkerøy, mens Rosenborg hamret inn ni mål i sin kamp mot Tynset. Men i serien har Rosenborg hanglet seg fra kamp til kamp selv om de topper ligaen. Fordi de beste lagene også får med seg poeng på de dårligere dagene.

Siden han kom til klubben har Ronny Deila vært klar på hvordan Vålerenga skal se ut: Fulle av energi, tidvis høyt press, hurtig spill i lengderetning. Dette har verken han eller vi andre sett mye av. Fotball er marginenes spill. Det er ikke alltid nok å være det beste laget for å få tre poeng. Men det gjør noe med selvfølelsen og for supporterne hvis man ser at laget har gjort det de evner.

Derfor er dette de viktigste poengene for VIF på Ullevaal klokka 20 i kveld:

1. Vis at Ullevaal fortsatt er Vålerengas hjemmebane, ikke Rosenborgs. Det betyr kommando fra start, være tidelet foran i duellene og opptre sjefete.

2. Kom til avslutninger. Det skytes for lite og sjelden i norsk fotball. Vålerenga er det laget i Eliteserien til nå som har hatt mest ballbesittelse. Det er vel og bra, men hjelper ikke hvis man ikke får avgårde skudd på mål. Og dødballene må utnyttes bedre. Også de må slås på mål.

3. Skap bevegelse. For første gang siden de mest vellykkede treningskampene er nesten alle spillerne tilgjengelige. Moa Abdellaoue, vinterens toppscorer og Ernest Agyiri, vinterens beste midtbanespiller, er tilbake. I tillegg til Christian Grindheim, som kanskje har vært bestemann i serien så langt i år. Dette bør inspirere.

4. Og, ikke minst: Vis en innsats som overbeviser omgivelsene om at dette laget vil noe. Det kan bli stang ut og tap, men det betyr mindre hvis man ser et lag som strutter av energi og vil bestemme.

Det har vært mye misnøye i Rosenborg i år. Kravene er skyhøye. Lagets største profiler har underprestert. Det har preget laget. Likevel leder de ligaen. Men de er ikke så suverene som alle har spådd. De kaller Ullevaal sin andre hjemmebane. Det har de hatt grunn til. De har hatt mange positive opplevelser der.

Denne kvelden kan rett og slett bli vendepunktet for Vålerenga. Og det kan skje i den den siste seriekampen på Ullevaal stadion mellom disse to lagene, kanskje noensinne. Benytt sjansen, VIF!

VIFs tropp: Keepere: Marcus Sandberg, Aslak Falch.

Forsvarsspillere: Ivan Näsberg, Rasmus Lindkvist, Robert Lundström, Jonatan Tollås Nation, Enar Jääger.

Midtbane/angrep: Christian Grindheim, Herman Stengel, Magnus Lekven, Daniel Fredheim Holm, Abdisalam Ibrahim, Ernest Agyiri, Moa Abdellaoue, Henrik Kjelsrud Johansen, Ghayas Zahid, Chidera Ejuke, Bård Finne.

Søndagens serierunde:

18.00: Brann – Aalesund, Haugesund – Sarpsborg, Kristiansund – Sogndal, Lillestrøm – Tromsø, Molde – Stabæk.

20.00: Vålerenga – Rosenborg

Mandag: Strømsgodset - Viking.

Spilt lørdag: Sandefjord - Odd 0-0